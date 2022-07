Rubén Sánchez Montesinos está viviendo un día muy especial, y es que cumple 41 años. Sin duda, una fecha muy importante que celebrará junto a su pareja, Enrique del Pozo. A este atleta culturista pudimos conocerle un poco más gracias a su participación en 'Supervivientes', donde protagonizó todo tipo de momentos, desde algunos más tensos hasta otros llenos de humor. Sin duda, una experiencia extrema de la que volvió con un cambio físico radical debido al peso que perdió en el concurso.

Durante una entrevista en exclusiva que concedió a esta revista, Rubén Sánchez nos abría su corazón para desvelarnos que entre sus planes de futuro se encontraban el "divorciarse para casarse con Enrique del Pozo". Lo cierto es que desde que regresó de Honduras ha intentado no separarse de él en ningún momento, y es que ambos están recuperando el tiempo que han tenido que pasar separados. Una distancia que el ex superviviente reconoció que le había servido para volver "más enamorado" de su pareja.

Ahora, Rubén Sánchez cumple 41 años junto a su gran amor, con el que tiene numerosos planes de futuro. Un día muy especial que seguro que celebran por todo lo alto ¡Muchas felicidades!

