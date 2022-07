Este miércoles 27 de julio, Olga Moreno confirmaba mediante sus redes sociales que no estará en la final de 'Supervivientes 2022' para entregar el cheque al nuevo ganador. La ex pareja de Antonio David Flores no quiere compartir plató con Jorge Javier Vázquez y ha preferido tomar esa decisión. "Me cuesta mucho entregar ese cheque", explicaba la sevillana en el plató de Mediaset cuando Ion Aramendi le preguntaba por su participación en la final. Ayer, mediante un directo en su cuenta de Instagram, la ex concursante ha confirmado que no estará. Esta mañana en el plató de ‘El programa del Verano’, Joaquín Prat ha dado su opinión sobre la decisión de la sevillana.

Según el presentador, que ella haga entrega del cheque al ganador "son las obligaciones del cargo" y de ahí que le parezca mal que no vaya a tener este gesto. "Siempre he defendido que Olga es gran merecedora de haber ganado ‘Supervivientes 2021’ pero al igual que a ella le gustó que alguien le entregara el cheque, ella debería tener la misma deferencia", explicaba.

Telecinco

Después de esto, Alessandro Lequio tampoco dudaba en hablar sobre el feo gesto de Olga Moreno: "A mí no me está gustando la Olga Moreno que estoy viendo estos días, tiene cara de virgen dolorosa, el cargo lleva unas obligaciones y hay que cumplirlas, tiene que estar. La profesionalidad está por encima de todo", comentaba Lequio.

"Hay cosas que son complicadas, que todos sabéis", se sinceraba la sevillana. Cosas relacionadas con su familia, en concreto, las críticas que Jorge Javier ha hecho a Antonio David Flores a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco, que han hecho que no acudiera como colaboradora al concurso en todas las galas sino solo en las que estaban presentadas por Ion Aramendi o Carlos Sobera. Tras la renuncia de Olga a estar en la gran final, el encuentro entre ella y Jorge Javier no se producirá ya que el presentador si estará presente tras recuperarse de su laringitis post-COVID.





