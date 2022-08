Alejandro Sanz e Iker Casillas comparten descanso en Ávila

Tras pasar unas dulces vacaciones en Colombia, Iker Casillas ha vuelto a la tierra que le vio crecer para continuar su verano. El ex futbolista es un amante de Navalacruz y lleva a su pueblo por bandera a todos los sitios que va. Allí se siente como cuando era niño y no ha dudado en compartirlo con una persona muy especial. Alejandro Sanz se ha trasladado hasta la localidad natal del deportista para conocer de primera mano los encantos del pueblo y desconectar de los intensos conciertos que ha dado este verano junto a otros artistas.

Parece que la visita del intérprete está siendo un éxito y se lo están pasando de lujo. El mismo Iker Casillas ha compartido algunas instantáneas en su perfil de Instagram con su gran amigo. ¿Qué habrán dicho los vecinos de Navalacruz al ver al exitoso cantante por las calles de su pueblo? Todos allí están más que acostumbrado a ver al ex de Sara Carbonero y a su familia, pero la visita de Alejandro Sanz ha impactado a más de uno."Navalacruz te aclama! ¡Gracias por la visita, genio", escribía en sus redes el que fuera portero del Real Madrid.



"Gracias por el cariño. Me encanta tu pueblo y su gente", ha comentado el intérprete en la imagen que el futbolista ha compartido. Parece que ambos guardan una amistad preciosa, al igual que sus ex mujeres. Sara Carbonero y Raquel Perera. Desde que pasaron una larga temporada en Miami, los cuatro se hicieron inseparables y el vínculo parece que no se ha roto. Este mismo verano, Sara y Raquel se han ido a pasar unos días a las maravillosas playas de Cádiz junto a sus hijos, que también son grandes amigos.



