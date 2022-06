iker casillas se pega sus mejores vacaciones en colombia

Puede que con las altas temperaturas que estamos teniendo en toda España pensemos que el verano ya está aquí, pero realmente empezará el próximo 21 de junio. Oficialmente seguimos en primavera, pero eso no ha impedido que muchas de nuestras celebrities empiecen a posar en bañador y bikini, y el ex futbolista Iker Casillas no ha sido menos. El mostoleño, a pesar de que ya no para goles desde que se retirara en 2020, ha trabajado muy duro este año, especialmente en su fundación homónima y en la del Real Madrid, y ahora ha visto el momento perfecto para pegarse unas vacaciones de ensueño que nos está dando envidia a todos en Colombia.

Iker se ha querido ir al otro lado del charco par disfrutar de la cultura colombiana, de sus calles, su música, su comida y también sus playas, porque ha paseado por las calles de Cartagena de Indias y ahora se ha trasladado nada menos que a las Islas del Rosario, una zona paradisíaca con todas las comodidades pero con paisajes aún de lo más salvajes y aguas cristalinas, tal y como demuestran sus últimas fotos.

De momento, se desconoce si Iker Casillas ha ido solo o acompañado. En los últimos meses se le relacionó con la influencer y diseñadora Rocío Osorno, y aunque él prefirió dar la callada por respuesta, haciendo gala de su hermetismo con su vida privada, Rocío sí quiso explicar en sus redes sociales que ella no tiene tiempo de novios. Eso sí, las fotos se las ha tenido que hacer alguien, aunque él no quiera decir quién es...

Sin duda, Iker no va a estar solo nunca, y es que allá donde va le reconocen. Ya han sido varios fans los que han querido etiquetarle en fotos en Instagram tras avistarle en la playa y en el 'beach club' por el que se ha dejado caer. Sin duda, Iker no puede estar más feliz en estos momentos de su vida tras una época turbia en la que Sara Carbonero anunció su tumor de ovario, él sufrió un infarto y, meses después, los dos anunciaron su separación definitiva, y ahora salta a la vista que está disfrutando de verdad.

