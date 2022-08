Marta Riesco presume de cuerpazo en sus fotos más 'hot'. La periodista y Antonio David Flores han aguantado el chaparrón que supuso que su relación se hiciera pública. Meses después, la pareja ya disfruta de su amor en calma. Al menos eso ha asegurado ella en sus redes sociales, donde ha publicado varias fotos y un vídeo resumen de sus vacaciones junto al ex guardia civil. Lo acompaña de unas románticas palabras: "Te prometo que vamos a volvernos eternos. Gracias Antonio David por el verano de mi vida. Te amo". La periodista aprovecha cualquier momento para declarar su amor por el exguardia civil en su redes.

En las imágenes se puede ver a la pareja paseando por la playa, besándose bajo fuegos artificiales, bailando, tomando el sol, abrazándose viendo bonitos atardeceres… Y claro, las criticas en redes no se han hecho esperar. Marta, como es muy directa, no ha tenido ningún reparo en contestar a sus haters: "La gente odia la felicidad ajena".

Marta presume de amor por el padre de Rocío Flores, pero también lo hace de cuerpazo con escuetos bikinis y poses de lo más elaboradas. Y es que no es nuevo para los que la conocen, que la periodista cuida hasta el último detalle de sus looks, aunque esté de vacaciones y en la playa.

A la periodista le encanta la moda y lo demostró luciendo un bañador como su fuera un top al combinarlo con pantalones anchos, sandalias y sombrero.

Tras pasar unos días en Zahara de los Atunes, Valencia, Pontevedra y su pueblo de Toledo. Este año su destino principal ha sido Málaga, tierra natal de Antonio David. Allí, Marta ha derrochado estilo y amor junto a su pareja. "Contigo siempre hay fuegos artificiales", escribía Marta en sus redes.

De hecho en una de sus estancias en la provincia andaluza, a principios de verano, Marta posó totalmente desnuda. Consiguió saltarse la censura de Instagram cubriendo su cuerpo con espuma. "Empezar así el día...", comentaba junto a la imagen.

Tras pasar un verano de lo más intenso, en el que tampoco ha faltado un intento de acercamiento a Rocío Flores -acudieron junto a Antonio David al concierto de C. Tangana en Marbella- Marta Riesco ya ha vuelto al trabajo en Mediaset y, en breve, llegará la segunda temporada de sus entrevistas en su sección de Instagram 'El columpio de Marta'.