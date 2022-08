Eugenia Martínez de Irujo llora la muerte de Pepa, una de sus mascotas más especiales. La duquesa de Montoro es una animalista declarada y en sus redes suele presumir de mascotas: perritos, burros, gallinas y hasta cerditos. Uno de ellos, Bacon, falleció hace unos años y la aristócrata le dedicó unas preciosas palabras en su redes sociales ("Baconcito, mi niño nos ha dejado. Hoy es un día muy, muy triste para mí", escribió entonces). Una emotiva despedida como la que acaba de publicar sobre Pepa, la perrita que su madre adoptó de una protectora animal hace años y que vivía en su casa de Ibiza.

"Hoy es un día muy triste. Siempre te voy a recordar así Pepa, mirando el mar de ibiza donde siempre has vivido tan feliz desde que te adopto mamá… Hoy te lloro mi niña tan buena, tan noble, tan lista y cariñosa… Adoptada en @cpasacoma. Ya te estamos echando de menos… #pepaamor #quevaciotangrande #eugeniamartinezdeirujo", comentaba la duquesa de Montoro junto a un bonito vídeo de la perrita y varias imágenes junto a su querida "niña".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En octubre de 2021, la duquesa de Montoro habló de Pepa durante la entrega del Premio de Honor Perrotón, en Madrid, un galardón que le fue concedido por su labor y su "empatía y afinidad con los animales desfavorecidos". "Tengo cuatro en el campo, en Sevilla, y dos en Ibiza. Una de ellas, Pepa, la adoptó mi madre y ahora está muy mayor. Y al otro, le puse Bocata porque come como una lima. Y los demás, Chocolate, Vodka, Trucho y Churri, están con nosotros en Madrid. El más camorrista de la casa es Chocolate. Lo traje de Ordes, Orense, con diez años y, ahora, tiene trece y es súper feliz", dijo entonces.

Uno de los primeros en reaccionar al post de Eugenia ha sido su marido, Narcís Rebollo. "Un día muy triste, te echaremos de menos", comentaba el productor musical junto a varios emojis con lágrimas. Son muchos amigos de la duquesa de Montoro los que han reaccionado a la publicación y le han mostrado todo su apoyo. Maribel Verdú, Mariola Orellana y Natalia Verbeke, entre otros.