La situación personal de José Ortega Cano es, cada día que pasa, más complicada. El diestro vive momentos convulsos en su plano más privado, y es que, además de las duras declaraciones de Rocío Carrasco sobre su tóxica relación con Rocío Jurado, la situación matrimonial con Ana María Aldón es cada vez más insostenible. Ella ha confesado que prácticamente ya no hacen vida conyugal, se ven sólo cuando se cruzan por casa, no duermen juntos... y todo apunta a una separación inminente. El torero aún cuenta con el apoyo de su hija, Gloria Camila, que está ahí para defenderle cada vez que hace falta... pero ahora que ella está encerrada en el reality 'Pesadilla en el paraíso'... ¿qué le queda a Ortega Cano?



Con su hijo, José Fernando, ingresado en una clínica de salud mental en la que lucha contra sus problemas y sus adicciones, Ortega está cada día más sólo. Ni siquiera sus hermanos quieren saber nada de él, así que quien le ha brindado un inesperado apoyo ha sido David, el novio de Gloria Camila. Dale al 'play' al vídeo superior para enterarte de todo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así, hemos podido ver al joven acompañar a su suegro, por ejemplo, a hacer deporte estos días, en los que el torero ha dejado de conducir y necesita que le lleven y le traigan, una tarea engorrosa pero por la que seguro que José y también Gloria están muy agradecidos.

Habría sido la propia joven, según apunta la revista Semana, la que le habría pedido a su chico que estuviera pendiente de todos los movimientos de su padre, le acompañe siempre que pueda y esté ahí para él, ya que ella no va a poder tener contacto con nadie hasta que acabe el reality en el que está trabajando. Es más: la propia Gloria Camila estaría temiendo que la relación de su padre con Ana María llegue a un punto de no retorno y acabe rompiéndose en las próximas semanas, momento en el que David tendrá que ser sus ojos, sus manos y su cerebro para estar a la altura ante el revuelo que podría montarse.