Si ha habido algún protagonista de las primeras horas de convivencia en 'Pesadilla en el paraíso', ese sin duda ha sido Omar Sánchez en la granja y Raquel Lozano en plató. Y es que escasos días antes de despedirse para emprender su viaje en este reality, el ex de Anabel Pantoja anunciaba que iba soltero tras haber planteado un paréntesis a Raquel Lozano, sobre el cual ella, tras haber visto su actitud al llegar a la granja, ha sido tajante: "es un punto y final". Pero esto no ha sido lo único, y es que Israel ha aprovechado la primera noche en la granja para mostrar sus dotes adivinatorias con el péndulo como su mejor aliado.

El ex de Anabel era el primero en someterse al péndulo e Israel tenía la pregunta clara en su cabeza: "¿Le has sido infiel a Anabel mientras duraba la relación?". Omar no disimulaba su tensión en la cara mientras el vidente hacía mover el péndulo en círculos hasta que finalmente tomaba un rumbo lineal: "No", sentenciaba. "Y el péndulo dice... la verdad", apuntaba Mónica Hoyos entre risas.

Telecinco

Pero esta no era la única pregunta puesto que Israel rápidamente le preguntaba si había superado su última relación, a lo que el péndulo contestaba que sí, al contrario de lo que opinaba Raquel en el plató: "he tenido mucho tiempo y muchas conversaciones con él y lo he podido ver. Está enganchado aún a Anabel", aseguraba mientras añadía que sí que podía haber afectado a su relación, algo que a día de hoy todavía le afectaba. "El problema es que él cree que ha pasado página pero no lo ha hecho. Yo lo puedo llegar a entender pero entonces que no prometa a otra persona todo", añadía Raquel más tarde.

Las confesiones de Omar continuaron después en el río donde confesaba a Marina y Dani lo mal que lo había pasado viendo a Anabel y Yulen en Supervivientes: "Lo habíamos dejado pero ella había estado conmigo los 4 días antes", recordaba confesando que llegó a llorar al verlos juntos, "te chocas con la realidad al ver que eso era real". Una situación que haría que no quisiera volver con ella: "soy una persona que cuando a mi me hacen daño no volvería con esa persona. No me atrae sexualmente porque el chip ha cambiado, ha habido decepción y muchas cosas".