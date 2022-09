Dicen que todos tenemos por el mundo un doble que es exactamente clavado a nosotros, pero a veces resulta que entre nuestros famosos aparecen dos personas que nos hacen dudar de si podrían haber salido de la misma madre. Nos ha pasado, por ejemplo, con las actrices Millie Bobbi Brown y Natalie Portman, con Katy Perry y Zooey Deschanel, y en nuestro país con Chelo García Cortés y el mismísimo Robert Redford. Pero ahora las redes se han vuelto locas con el último parecido razonable de los famosos: Juani Garzón -la madre de María Jesús Ruiz- y Encarna, la madre de Marina Ruiz, participante de 'Pesadilla en el paraíso'.



La mujer está defendiendo a capa y espada a su hija en el nuevo reality de Telecinco, pero sus broncos enfrentamientos han pasado a un segundo plano cuando desde Twitter la gente se ha dado cuenta de que su cara era muy familiar, y un usuario de Twitter ha sacado las similitudes con mucho humor: "Cuando entren a Secret Story y su secreto sea 'somos gemelas y nadie lo sabe'".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando entren a #secretStory y su secreto sea “somos gemelas y nadie lo sabe”



#PesadillaDebate pic.twitter.com/udD6Yhk5wb — PALITO 🇺🇸👑🇵🇪 (@palito_Pica) September 11, 2022

Lo cierto es que el parecido es innegable, y es que, además de ser las dos de Jaén, llevan el pelo parecido y son las dos de lo más expresivas y entregadas en televisión:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo mejor de todo no es que este tuit haya provocado las risas de muchos tuiteros, sino que incluso Julio Ruz, el ex de María Jesús Ruiz, se ha dado cuenta de esta enorme similitud, y ha bromeado sobre ello en Twitter, donde es muy activo comentando realities y tiene ya más de 11.000 seguidores:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero… que hace en Pesadilla mi sueg…bueno, esta señora??? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/HWuy2jElim — Julyo Ruz (@JulioARuz) September 11, 2022