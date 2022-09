El surfista profesional y ex de Anabel Pantoja se enfrenta a su segundo reality tras pasar por 'Supervivientes', o sea que ya sabe lo que es pasar penurias... aunque parece que hay cosas que aún le cuestan: "Me dan miedo las cucarachas. Al verlas no sé si matarlas o no, porque me dan un poco de asco, pero también un poco de pena porque no quiero matar a un animal".

Mismo sentimiento tiene su compañera Daniela Requena, que ya ha dicho que tiene "pánico a todo", aunque llega con ilusión y con ganas de enfrentarse a lo que le pongan: "Me atrevo con todo".