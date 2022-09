Ajenos a polémicas y rumores de distanciamiento, Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen juntos y felices, y lo demostraron este mismo jueves asistiendo por la mañana a su primer acto juntos tras sus amplias vacaciones de verano: tras pasar por un idílico viaje a Egipto y un relajante viaje a Ibiza, la pareja ha puesto pie en Madrid, y aunque el plan no era demasiado romántico, seguro que han agradecido la excusa para poder estar y hacer algo juntos: el desfile de la firma Andrés Sardá en el marco de la Semana de la Moda de Madrid.

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha dado el pistoletazo de salida este jueves, decenas de famosos se están congregando en los desfiles de los diseñadores españoles de más renombre, y Anabel y Yulen no pasaron desapercibidos: los dos se mostraron sonrientes y cariñosos, y no dudaron en posar para la prensa desde su sitio en el 'front row', donde también lucieron modelito a juego en tonos oscuros: él optó por una llamativa chaqueta blanca y negra, pantalón gris y zapatillas de Balenciaga, mientras Anabel apostó por un 'look' pijamero en color negro, top sin mangas y zapatillas blancas, también de Balenciaga.

Anabel y Yulen, sin embargo, no fueron los únicos famosos que no quisieron perderse el desfile de la firma catalana, que ahora encabeza la hija de Andrés Sardá, Nuria Sardá, tras el fallecimiento del costurero en 2019. Hasta esta presentación se desplazaron caras conocidas como el actor Álex González, la modelo y Miss España 2000 Helen Lindes o las actrices Nerea Garmendia y Belinda Washington. No faltaron caras televisivas como las de Melyssa Pinto o su compañera de 'La isla de las tentaciones' Melodie Peñalver, y es que ambas han conseguido reciclar con éxito sus carreras de la televisión a la moda como influencers, y ya son recurrentes en este tipo de saraos.

