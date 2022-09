Pipi Estrada ha sido el primer expulsado de Pesadilla en el paraíso y, como tal, el primero en llegar al plató del debate para ser entrevistado por Carlos Sobera. El periodista llegaba a la granja con un contexto fuera que, según él, le hacía tambalearse psicológicamente: una pelea con Miriam Sánchez en la calle que era grabada y emitida (gran parte de ella) en 'Sálvame'. "Fue un viernes muy duro", ha recordado Pipi en el plató del Paraíso tras su expulsión. Ahora, él se ha enfrentado a las declaraciones de Miriam en las que le acusa de ser un mentiroso e infiel y haberse quedado con la mitad del dinero de sus bolos durante gran parte de su relación. "Ese dibujo que hace Miriam de mi no se corresponde con la realidad", aseguraba el periodista respondiendo a las duras declaraciones.

Telecinco

Así, Pipi aseguraba que él no se había quedado con el dinero de Miriam sino que "mi dinero era de los dos y su dinero iba para su cuenta corriente. Mientras que la suya aumentaba, la mía bajaba". No obstante, sí pudieron hacer un fondo común por el que fueron estafados: "teníamos un paquete de los bolos que habíamos hecho y Cristina Tárrega nos dijo que invirtiéramos en un apartamento de Brasil y nos estafaron".

En este sentido, Pipi hacía hincapié en que la mejor época económica de Miriam fue cuando mantenían una relación: "Juntos ha hecho su pequeño imperio", remarcaba en varias ocasiones, lamentando que llegó un momento en el que "ella me deja a mi por otro hombre y yo sufro unos meses". "La leyenda dice que le he sido infiel", contestaba ante las acusaciones de Nagore, Alexia y Marta Peñate quienes no se creían que fuera "leyenda".

Finalmente, el periodista ha asegurado que no se esperaba estas declaraciones confesando que "la he bloqueado" a pesar de que confesaba que necesitaba ayuda: "Coge una botella y me da a mi con ella no a ella".