Amor Romeira conoce muy bien a la familia de su amiga Gloria Camila Ortega. Durante años ha podido empaparse de todo lo que ocurre de puertas para dentro, y ahora que el matrimonio de Ana María Aldón y el torero pende de un hilo tras reproches y broncas públicas, la colaboradora de televisión lo tiene claro: "Si tanto daño le han hecho Ortega Cano y esa familia, debería divorciarse". Así de contundente se mostró Amor con nosotros en la fiesta que el diseñador Eduardo Navarrete organizó para cerrar la Semana de la Moda de Madrid en el mítico 'Space of Sound', y allí, entre glamour, música tecno y mucho brilli-brilli; entre famosos como Flora González, que nos confesó si será concursante de 'Supervivientes', Cristina Cifuentes, Wyoming o Aless Gibaja, nos ofreció una entrevista en la que tampoco le importó mojarse y cargar contra una buena amiga suya, Raquel Lozano, que ahora entra a concursar a 'Pesadilla en el paraíso': "No la reconozco, lo ha hecho fatal con Omar. Ahora pienso si se ha acercado a él por ser el ex de Anabel".

Amor, ¿cómo te encuentras?

Muy bien, muy feliz, gracias.

Has venido a apoyar a Eduardo Navarrete, imagino.

¡Obvio! Hay que apoyar el talento de la gente tan transgresora como él.

¿Has tenido oportunidad de ver algún desfile en la MBFWM?

Sí, he visto el de Paloma Suárez, que me encanta, y luego, como me tuve que ir por trabajo a Barcelona, que estoy en un nuevo programa con Ares Teixidó, me faltó ver el de Andrés Sardá y el de Aurelia Gil. Me hubiera encantado, pero no pude.

¿Alguna tendencia que te haya gustado?

Lo que más me gusta es el brillo y la transparencia. Eso nunca falla.

Me dices que estás en un nuevo programa. Ahora que están emitiendo el nuevo reality de la temporada, ‘Pesadilla en el paraíso’, ¿lo estás siguiendo?

Lo estoy siguiendo porque está Omar y el culebrón con Marina y Raquel. Creo que Raquel lo ha hecho fatal. No la reconozco. Es amiga mía, pero creo que no lo ha hecho bien.

¿Y eso?

Porque creo que no se ha centrado en buscar su historia. Creo que se ha centrado en atacar a Omar, y creo que ha sido injusta, porque Omar con ella le ha dejado las cosas siempre claras: le dijo que no tenían nada y que esto era un paréntesis.

Gtres

¿Te crees la relación de Omar y Marina?

Sí, porque Marina es una niña que es como la veis: se pone a llorar, tiene miedo… la veo más verdadera que incluso Raquel. Ahora pienso si Raquel se ha acercado a Omar por ser el ex de Anabel.

Raquel incluso dijo que sí se creía los sentimientos de Marina pero no los de él…

Pues ahí lo tienes. Si se lo cree la ex novia de tres semanas…

¿A ti te lo han propuesto? ¿Les has dicho que no?

Mi historia con los realities, que me escriben un montón para que vaya, es todo por un tema monetario. No hay dinero, no se paga tan bien como antes. He estado con contratos pre-firmados para Supervivientes, y de repente te llaman y te dicen que te bajan el caché porque llega ‘fulanito’ o ‘menganito’. Yo no tengo necesidad, estoy muy bien, trabajo mucho y por tres duros no voy a pasar hambre. Yo no estoy en realities, aparte de porque no hay dinero, porque no hay un acuerdo entre las productoras y yo.

"Creo que Raquel lo ha hecho fatal. No la reconozco. Es amiga mía pero creo que no lo ha hecho bien"

¿Qué tal estás viendo a Gloria Camila, que también es amiga tuya?

Me está encantando, porque está siendo ella. Se está abriendo, está hablando… y eso me gusta, cuando habla y se explica.

¿Crees que ha aprovechado el ‘rebufo’ de estar de actualidad por la docuserie de Rocío Carrasco? Dicen que es por limpiar su imagen…

Creo que aprovecharlo, como tal, no, porque antes de que saliera el ‘boom’ de Rocío Carrasco ya había hecho realities, entonces tampoco le ha hecho falta la polémica familiar para hacer tele. Es hija de quien es y no le ha hecho falta. Pero sí creo que le ha venido bien irse, despejarse y alejarse de todo eso, porque ahora ya no está Gloria Camila y siguen teniendo problemas en la casa de Ana María y Ortega Cano… así que no es Gloria Camila el problema de Ana María.

¿Cómo estás viendo este ‘culebrón’ entre los dos?

Creo que si tanto daño le han hecho Ortega y esa familia… debería divorciarse. Que deje de jugar al perro y al gato, al ‘esto lo has hecho tú’, ‘no, lo hago yo’, ‘yo estoy aguantando por un hijo’, por esto, por lo otro… por un hijo no se aguanta todo eso.