Raquel Lozano ¿nueva concursante de 'Pesadilla en el paraíso'?

Raquel Lozano sería la nueva concursante del reality show de Telecinco 'Pesadilla en el paraíso' El formato no estaría haciendo las audiencias esperadas y para enganchar a sus espectadores, la cadena ha apostado por agitar las tramas internas de la edición: introducir a Raquel Lozano, la última pareja de Omar Sánchez, ex marido de Anabel Pantoja, según ha avanzado AlgoPasaTV.

Telecinco

Raquel Lozano y Omar Sánchez tuvieron un breve romance durante este verano, de hecho, disfrutaron de su amor por las playas de Ibiza, y tras el viaje, la relación llegó a su fin. Pero, ¿cómo se supera una ruptura de pareja? pues entrando a un reality show. El canario llegaba a la granja de 'Pesadilla en el Paraíso' asegurando que su relación con la ex Gran Hermana había terminado, y poco a poco pudimos ver como Omar se acercaba a su compañera de concurso Marina Ruiz, ex pareja de Hugo Paz (ex pareja de Sofía Suescun).

Telecinco

Con el paso del concurso, la química entre El Negro y Marina ha ido en aumento, de hecho, en la primera semana de 'Pesadilla en el paraíso' compartieron una noche juntos como privilegio de Marina por ser capataz y tras vivir varios momentos unidos, llegó el primer beso de la nueva parejita. Un gesto que no ha gustado mucho a la ex pareja de Omar, Raquel Lozano, quien aseguraba en el debate del concurso que "quizás estaba un poquito preparado" y reaccionaba así al tonteo entre Omar y Marina.

Mediaset

Pero la historia no termina con esta nueva unión, para caldear el concurso Telecinco ha decidido fichar a Raquel Lozano como concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'. La participante podría haber entrado al reality show este viernes, pero como el programa es grabado nos tocará esperar unas semanas para ver su entrada. Por ahora, lo más inmediato será su desaparición como colaboradora en los debates y la galas.

Mediaset

Quien no verá la entrada de la ex Gran Hermana al concurso será Anabel Pantoja, ya que está de viaje en Nueva York con su actual pareja Yulen Pereira, al que conoció en Superviventes.

Gtres