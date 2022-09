Raquel Lozano sigue en su periplo por demostrar que su relación con Omar Sánchez estaba cogiendo forma y que ahora se siente engañada. Así lo dejó claro en su entrevista en 'Sábado Deluxe' después de que él dijera que se habían estado conociendo durante "tres semanas", algo que según la ex gran hermana es totalmente incierto, y así se lo dijo a Eleazar, defensor de Omar en 'Pesadilla en el paraíso': "Tú sabes que ha sido más tiempo. Yo contigo he hecho videollamada, (Omar) me ha presentado a sus amigos. Tú, precisamente, no puedes decir que no me conocéis. Él ha hecho que tengamos como una especie de relación y que yo me ilusione", se defendía ella. "Han sido dos meses", añadía, a la vez que intentaba explicar que Omar no fue del todo claro cuando quiso hacer un paréntesis en su relación y ahora se le ha visto tonteando con Marina Ruiz en el reality.

Raquel está completamente dolida, y es que, aunque Omar siempre tuvo buenas palabras para ella y la calificó de "tía 10", a Raquel no le parece suficiente: "Está muy acostumbrado a hacerlo todo por detrás y a engañar un poco a la gente", apuntó, consiguiendo resquebrajar ligeramente esa imagen de 'niño bueno' y siempre correcto que se ha labrado Omar. Unas declaraciones que Nagore Robles, en el plató de 'Pesadilla en el paraíso', le afeó a Raquel: "No sé si le conoces tanto como crees".

Mediaset

Eleazar, por su parte, como amigo íntimo de Omar, le quiso aclarar la situación a Raquel, y es que parece que las conversaciones que tuvieron con Omar antes del reality no fueron las mismas: "Yo no pongo en duda que tú hayas tenido sentimientos por él, lo que yo digo es que él en ningún momento te ha engañado ni te ha utilizado. Te ha dejado las cosas claras siempre, y yo sé lo que él te ha dicho desde el minuto uno".

"Al principio, cuando las personas se conocen, idealizamos a esa persona, tenemos esa euforia, esas ganas... pero a medida que vamos conociéndonos, surge o no surge, y contigo no ha surgido, Raquel", sentenció Eleazar.