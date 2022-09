Ana Obregón está destrozada después de la muerte de su padre, Antonio García. La actriz se muestra desolada tras el fallecimiento de su pilar y, en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, repasamos cómo fue el último adiós del patriarca del clan García Obregón. En dos años, Ana ha perdido a tres de las personas más importantes de su vida: su hijo Aless que falleció el 13 de mayo de 2020; su madre, Ana y ahora su padre Antonio al que adoraba. Su hermano, Javier García Obregón, ha reconocido estar preocupado por Ana tras esta terrible pérdida.

Pero la despedida del padre de Ana Obregón no es la única noticia que podrás encontrar en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco. Además, te traemos el especial más completo sobre el último adiós a la reina Isabel II. Podrás encontrar el mejor resumen de los diez días de luto oficial tras su fallecimiento así como las mejores imágenes de su funeral de estado y del reencuentro de los reyes Felipe y Letizia con los Eméritos Juan Carlos y Sofía.

Hearst

Además, en nuestro número de papel podrás encontrar una completa entrevista con Marta Riesco. La periodista de Mediaset abre su corazón a DIEZ MINUTOS, de forma gratuita, y hace balance de sus últimos meses además de posar con las mejores tendencias de moda. Además de hablar de su trabajo en televisión; sus proyectos y Ana Rosa Quintana, la comunicadora revela en qué punto está su relación con Antonio David Flores.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, también analizamos en qué punto está la relación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez: mientras ella disfruta de Nueva York con Yulen Pereira, el canario se come a besos a Marina Ruiz en 'Pesadilla en El Paraíso'. ¡Corre al kiosco y no te quedes sin las mejores noticias del mundo del corazón!