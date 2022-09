Este pasado agosto, Elena Tablada y Javier Ungría rompían su relación. La diseñadora utilizaba las redes sociales para anunciar que había decidido separarse del padre de su segunda hija tras seis años juntos. Una ruptura siempre es dolorosa, pero Elena ha intentado mantenerse ocupada en sí misma para volver a ser feliz. Ha sido un verano intenso de emociones para la diseñadora y está recibiendo mucho apoyo para pasar algo mejor este amargo momento. Tanto es así que hasta la propia Chenoa le mostraba su cariño con un comentario en la última publicación de Tablada.

"Así despido a, probablemente, el verano más aleccionador de mis 41 años de vida. Sabiendo que el sol igual que se va vuelve a salir y que la vida son momentos que nos ayudan a crecer. Voy a por ti otoño y voy con todo", decía el texto dónde mostraba una foto de ella mientras navegaba por las playas de Ibiza. Son muchos los comentarios y los 'likes' que recibía la diseñadora pero el que más llamaba la atención era el de la cantante. Con unas manos en alto en señal de ánimo y un corazón, Chenoa le demostraba su apoyo en este delicado momento, y es que la intérprete sabe lo que es pasar por mal de amores.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No es la primera vez que Chenoa y Elena Tablada presumen de buen rollo entre ellas. Ambas coincidieron por primera vez en una fiesta pasado mes de abril. Posaron por separado en el photocall del evento, pero más tarde la cantante y la diseñadora posaban en una foto y la colgaban en sus redes sociales. "La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la vi es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio”, era lo que más le llamó la atención a Elena.