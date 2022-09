Risto Mejide demuestra su lado más tierno en 'Got Talent' gracias a su hija Roma. El pasado 25 de septiembre, el publicista y Laura Escanes anunciaban su separación por sorpresa a través de las redes sociales y se dedicaban tiernos mensajes sobre su relación de siete años. "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato. 1/6/2015 - 25/9/2022 #casiToelrrato", escribía junto a una imagen de ambos.

Gracias a las primeras palabras de Risto Mejide tras su separación de Laura Escanes, el presentador de 'Todo es mentira' dejaba claro que Roma, la hija que tienen en común y que cumple tres años este 3 de octubre, era una de las mejores cosas que le había dejado su matrimonio. Tras su ruptura, la ex pareja toma caminos separados e incluso se ha podido ver a Laura visitando una promoción de obra nueva en Madrid. Risto ya no podrá estar físicamente todo el tiempo con su niña pero, siempre que puede, demuestra que es un padrazo y, prueba de ello, es el tierno momento que protagonizó en el último programa emitido de 'Got Talent' donde ejerce de jurado.

Telecinco

Si hace unos días le veíamos consolar a Edurne hecha un mar de lágrimas, ahora hemos podido ver cómo, en uno de los descansos del programa, protagonizaba una tierna videollamada con su hija Roma. Risto Mejide, que ha mostrado su apoyo a Tamara Falcó, aparece hablando con su niña por el móvil y ésta le pregunta dónde está. "¿Cómo estás, cariño? Estoy en 'Got Talent', mira el botón rojo que tanto te gusta", son sus palabras. El jurado se despide de su niña con un 'te quiero' y también se puede oír a Laura Escanes despidiéndose con "un besito, adiós".