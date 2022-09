La tensión en Pesadilla en el paraíso no hace más que aumentar, pero no únicamente la tensión de broncas sino también la sexual, sobre todo la que gira en torno a Dani G y es que mientras que en un primer minuto comenzaba una tensión con Daniela quien confesaba que tendría una relación sexual con él, todo ha dado un giro durante la convivencia. Así veíamos a la pareja de amigos besándose en un juego que instaba Israel durante la noche, algo que al novio de Patricia Steisy, Pablo Pisa, no le hizo mucha gracia.

Lo que empezaba como un pique inocente entre ambos, se hacía más público cuando Dani confesaba que, entre los candidatos a nominados esperaba que fuera Daniela quien abandonara el concurso: "Es curioso, de una tensión sexual no resuelta a que quiera que me vaya", comentaba Daniela Requena a lo que Dani negaba que hubiera esa tensión por su parte.

Ante este giro, Lara le preguntaba directamente si había alguien de la casa con quien tuviera tensión sexual. "Siento deciros que no", contestaba Dani tras hacerse el interesante, algo que Israel volvía a calificar como mentira señalando a Steisy: "Está como una moto", aseguraba, "están toda la noche juntitos, ha rechazado estar en la cama del capataz, con sábanas limpias, están muy juntitos siempre".

"La tengo como hermana, me acostaría con ella, sí, pero en otra situación, pero creo que no nos llevamos en esa relación", confesaba Dani saliendo del paso mirando a Steisy que confirmaba entre risas que, efectivamente, solo tenían relación de amistad. "Yo de momento aquí me quedo libre", añadía más tarde a cámara.



Ante toda está situación, Steisy pedía perdón entre sonrisa a su pareja más tarde a cámara confesando que nadie iba a quitarle su lugar. Eso sí, no dudaba en confesar a Gloria Camila que sí que había una tensión sexual por parte de los dos aunque no lo hará en el concurso: "Si Pablo me dice de tener un trío con Dani, yo fenomenal, no hay cosa que más me gustaría".

Desde el plató, Pablo Pisa aseguraba que Dani había sido muy ambiguo en su respuesta aunque sentenciaba "si tiene ganas se va a quedar con ellas". Y es que confesaba que está molesto: "por parte de Patricia no me duele porque se puede tener novio y que te atraiga otra persona, no pasa nada. Por parte de Dani sí porque creo que no le atrae Patri sino que está jugando y no me gusta nada que juegue con la novia de un amigo". No obstante, Mónica Hoyos relajaba la situación destacando que "están muy unidos y se conocía anteriormente pero es una tontería".