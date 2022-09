Steisy está en 'Pesadilla en el paraíso' en su salsa. La granadina se ha adaptado súper bien al nuevo reality de Telecinco en medio del campo: pone de su parte, da contenido, se mete en todos los 'fregaos'... pero este jueves ha sido algo complicado para ella, porque ha pasado su 31 cumpleaños lejos de su familia y de su novio, Pablo Pisa, pero eso no significa que se hayan olvidado de ello fuera de la casa: su chico se ha querido acordar de ella durante la emisión del Debate de este jueves y le ha hecho un regalazo en forma de romántico mensaje.

Después de ser salvada de la nominación por sus compañeros porque "es la alegría de la huerta" (algo que también fue todo un regalo), su novio ha querido aplaudir el gesto, y es que a pesar de sus broncas con Xavier Font y Mónica Hoyos, en general se ha hecho de querer en el reality, y todos sus compañeros la adoran: "Hoy es su cumple y esto es un regalazo para ella. Mi amor, desde donde estés, te quiero un montón y te lo mereces", le dedicó en un tierno mensaje mirando a cámara mientras enviaba un beso a la distancia.

Steisy estos días está de plena actualidad, y es que, mientras hablaba con Gloria Camila Ortega, le confesó algo que le había dicho su ex y que ha hecho correr ríos de tinta: Kiko Jiménez le confesó que, si quería televisión y estar en 'Sálvame' cuando saliera, tenía que meterse con Gloria, algo que a la hija de Ortega Cano le sentó muy mal y se puso a llorar: "No sé con qué tipo de persona he estado 4 años, te lo juro", señaló totalmente devastada.

Sin embargo, no todo son dramas: como decíamos, la granadina está en su salsa, y está disfrutando cada momento en la granja. Sus compañeros la adoran por su personalidad tan abierta y dicharachera, y a ella no hace falta que le 'pinchen' mucho para que la líe: hace sólo unos días, protagonizó un baile de lo más sensual con Dani García, en el que rememoró sus años de gogó y stripper, y dejó a más de uno y de una con la boca abierta...

