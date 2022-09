Patricia Steisy está totalmente desatada en Pesadilla en el paraíso. La granjera se encuentra roneando con Dani, amigo precisamente de su novio Pablo Pisa quien le dedicó una gran sorpresa en el plató. Nerviosos antes de enfrentarse a la prueba de nominación, tanto Steisy como Dani hablaban sobre qué ofrecer a sus compañeros para que les salvaran si caían: comida, masajes, tareas e incluso sexo. Un roneo que seguía a más cuando durante una noche los dos se quedaban hablando con Israel bajo la luz de las velas.

El vidente metía cizaña con el péndulo entre los dos amigos: "¿Va a haber sexo entre los dos en esta casa?", preguntaba. Mientras el péndulo contestaba un sí, los dos se reían y Dani seguía el juego a Israel confesando que la granja le había cambiado mucho para mejor con el pelo mojado, los labios más rojos y más coqueta, algo que hacía reír a Steisy.

Telecinco

Finalmente, Israel comenzaba a instar a los dos amigos a que se dieran un pico amistoso, algo que no tuvieron problema en hacer entre risas aunque el vidente confesó que no lo vio y pidió un segundo que, sin dudar, ambos lo hacían.

En el plató, Pablo veía las imágenes con sorpresa: "Me esperaba algo peor porque la temo. Estas imágenes no me gustan, y no me voy a preocupar de momento, lo veo como un juego. Steisy es así", aseguraba. "El péndulo de Israel auguró un éxito rotundo del programa de Cristina Tárrega y le duró una semana", añadía, aunque confesaba que "puedes tener pareja y ver a otras personas, mientras que no me falte al respeto...".

Minutos después, Luis Font, hermano de Xavier, proponía en el plató una respuesta a este video: "¿No sé qué tal le sentaría a Steisy un beso de Pablo y mío?". Y dicho y hecho. Pablo se levantaba para prepararse tras lo que ambos se fundían en un divertido beso.

Telecinco

Además, la ex Gran Hermana ha aprendido a montar a caballo y lo ha hecho de mano de Víctor Janeiro quien le ha dado unas pequeñas clases, suficiente para que dé unas vueltas en el corral. Eso sí, lo hizo sin sujetador haciendo que el torero se diera la vuelta para no mirar. "Yo cuanto más nervioso se ponía él, más exagerada me ponía", decía Steisy a la cámara.

Telecinco

No obstante, estas imágenes fueron mucho más graciosas para Pablo e incluso para Beatriz Trapote, quien se reía viendo las imágenes.