El novio de Enrique del Pozo, que participó en la última edición de 'Supervivientes' y protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja en el plató , quiere dar el salto al mundo de la interpretación y, para ello, nada mejor que acudir a una escuela de arte dramático. Como él mismo explicó en su perfil de Instagram, donde tiene 76.000 seguidores,donde han estudiado actores tan prestigiosos y galardonados como Candela Peña, Anna Castillo, Quim Gutiérrez, Michelle Jenner o Nora Navas.

Rubén Sánchez Montesinos, novio de Enrique del Pozo, utilizó sus redes sociales para explicar su nuevo proyecto de vida con el que está muy ilusionado. "Hoy comienzo mi formación como actor en la prestigiosa escuela de arte dramático @socdenancy en Barcelona. Contento, ilusionado y muy feliz de poder embarcarme en esta nueva aventura, mi sueño desde pequeño", escribió junto a varias imágenes.

Rubén Sánchez Montesinos, que cumplió 41 años el pasado verano, conoce las dificultades de esta profesión porque su pareja, Enrique del Pozo, lleva muchos años dedicado a la interpretación y será su mejor apoyo y consejero. "Sé que es un camino largo y muy difícil de recorrer, pero ya me he visto en situaciones parecidas anteriormente. Así que con la admiración, respeto y pasión que siento por la profesión, hoy comienza mi nuevo sueño", escribía el ex culturista junto al anuncio de su formación como actor.

Rubén Sánchez Montesinos está muy ilusionado con esta nueva etapa con la que cuenta con el apoyo incondicional de Enrique del Pozo. En su primera entrevista tras volver de Honduras, Rubén desveló en DIEZ MINUTOS que dejaba el culturismo y que se iba a divorciar para casarse por Enrique. Ahora ha desvelado cuál es su nueva ilusión: el mundo de la interpretación en el que ya ha empezado a formarse.