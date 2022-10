Alaska y Mario Vaquerizo sacan su lado más divertido en el bingo. La pareja, que el pasado verano negó atravesar una crisis, se casó en secreto en Las Vegas el 29 de noviembre de 1999 por lo que podemos decir que el 'juego' ha estado muy presente en sus vidas. Por eso, nadie mejor que ellos para apadrinar la remodelación del clásico Bingo Roma de Madrid, donde hay espacio para la gastronomía, la música y el juego. De hecho, Mario nos descubría que era al primer bingo al que fue cuando era joven: "Yo en 1996, gané mi primer bingo, 160.000 pesetas, y me pagué el viaje para cubrir el festival de San Sebastián, porque me daba apuro pedirle dinero a mis padres. Ésa es la magia del bingo: puse 100 pesetas y fui tachando. A mi madre le di parte de lo que me había tocado", revela. El representante reconoce que le gusta jugar, pero todo tiene que ser con sentido común.

Vosotros os casasteis en Las Vegas.

Alaska: Te puedes creer que fue allí la primera vez que me tocó. Mario perdió el móvil en un casino y fuimos a por él, me senté en una máquina y me tocó mil y pico euros. Sin embargo, en España nunca he ganado nada. A mi lo que me gusta es jugar al bingo casero en casa en Navidad, aunque acabo con un dolor de cabeza por el bombo.

No paráis ninguno de los dos. Fangoria saca disco en noviembre. ¿Te apetece tener vacaciones?

Alaska: Sí, pero hasta enero no puedo. Si por mi fuera me quedaba en mi casa, pero Mario quiere que hagamos un viaje.

Con lo que te gusta a ti coger aviones.

Alaska: No sé lo que haremos.

¿Piensas en la retirada?

Alaska: Pues no. No pienso en jubilarme, porque lo que hago me gusta.

Jesús Briones/ Gtres

Por cierto, este verano os han intentado separar y es una falsedad. Pero el tema de actualidad es el de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Alaska: Tamara puede decir lo que quiera e Íñigo a la única que le tiene que dar explicaciones es a ella. Él no ha matado a nadie. Además, todas hemos estado de after en un festival. Así que igual le tiene que dar explicaciones si hay algo más.

¿Tú perdonarías una infidelidad?

Alaska: No, porque es deslealtad. En eso entiendo perfectamente a Tamara. La mentira es el problema. No lo que ha durado un beso y con quién. Yo, el vídeo de Íñigo no le doy ninguna importancia.

Por cierto, Alaska ha fallecido Jesús Quintero.

Alaska: Lo siento mucho. Yo me sentía muy bien cuando me entrevistaba, porque no eran silencios incómodos. Además, ha dejado un gran archivo de entrevistas a grandes como Lola Flores, Sara Montiel.

Jesús Briones/ Gtres

Se va a hacer una serie sobre la vida de Sara.

Alaska: Lo leí en vuestra revista y me encantó. Se merece una serie porque es la primera que tuvo en este país una historia interesante.

Mario: A mi me encantaría hacer de Pepe Tous. Sabes que nosotros compramos su mesilla de noche y una lamparita de su casa. Sara es una de mis grandes divas. Además, tengo en una vitrina el puro que su fumó Sara en mi casa. Y, ¿sabes lo más bonito? Ver a Olvido lo feliz que fue cuando vio a Sara aparecer en casa.

Mario, ¿tenéis tiempo para vuestra relación?

Nos hace falta eso. Nos divertimos mucho trabajamos, pero necesitamos vida doméstica.