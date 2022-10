Ana Rosa Quintana se reencuentra con una emocionada Belén Esteban. El lunes 10 de octubre y tras 342 días de ausencia, la periodista regresaba a 'El programa de Ana Rosa' con la emoción a flor de piel y cumpliendo con su tradición de ir de blanco. En su regreso, la presentadora ha entrevistado a Núñez Feijoo y al torero Ortega Cano y ha recibido numerosas sorpresas de parte de su equipo. La periodista también se ha sometido a las preguntas de Joaquín Prat y ha revelado cómo se encuentra. "Físicamente me encuentro fenomenal, pero no podré decir que estoy dada de alta hasta dentro de 5 ó 6 años. Hay que dejarlo muy claro porque hay personas que están pasando por lo mismo y que esto no es de un día para otro", contó. "Una vez que acabas quimio, radio, intervenciones... Te queda un tratamiento de pastillas de años, revisiones, analítica mensual, escáner trimestral.... me he encontrado bien durante todo este tiempo", reconoció. "La enfermedad es dura, te retira de la vida, de tu cotidaneidad.... Tienes que ir con cuidado con las defensas cuando estás con la quimio... Es un proceso que es duro, me he preparado mucho, alimentación muy sana, caminaba cada día 8-10 kms, tengo una entrenadora que es Soraya especialista en oncología por si venían las patologías...", dijo.

Telecinco

Ana Rosa Quintana, que ha elegido un look con camisa blanca y vaqueros, ha querido agradecer a sus médicos y enfermeras el apoyo recibido al igual que a su familia que ha estado a su lado durante el tratamiento. "Mi marido ha venido a todas las sesiones, creo que un día no pudo y vinieron mis amigas y mi hijo. Hay gente que va sola, y que tiene niños pequeños y tiene que atenderlos, y es una enfermedad muy dura para la familia que incluso a veces se rompen las parejas. Luego estabais vosotros y mis amigas, no hay un día que no aparezca alguna, no he estado nunca sola", afirmó y reveló que los viernes no estará en 'El programa de Ana Rosa'. "Sé que mi vida tiene que cambiar, no puedo tener el ritmo que tenía antes... Quiero recuperar la rutina, la rutina es maravillosa pero los viernes no voy a venir porque me han pedido acortar la semana porque es mucho programa y ya no me acordaba. Esto es como cuando empiezas a entrenar que te salen agujetas y esto serían agujetas mentales", reveló.



Telecinco

Ana Rosa Quintana desveló que siempre ha sido muy positiva y qué cree que ha aprendido en este tiempo de ausencia de su programa. "Hay que aprender a valorar más las cosas, el tiempo libre, agradecer más... Lo que me ha ocurrido es tan mágico que vosotros cada día, cada día durante 11 meses hayáis tenido una palabra, un recuerdo, he recibido mensajes de todo el equipo pero sobre todo de personas que no me conocen. Me han hecho llegar oraciones, estampitas, música para animarme, libros... He sentido tanto apoyo y cariño que era como una responsabilidad y decir qué suerte tengo. Me he sentido tan querida que no tengo vida para agradecerlo", reveló.

Tras un vídeo en el que sus espectadores le daban la bienvenida, Ana Rosa Quintana se ha emocionado y sus lágrimas han hecho que Joaquín Prat también se emocionara. "¿Tú me has echado de menos?" le preguntaba la periodista a su compañero. "¿Tú qué crees?" le decía mientras reconocía que, en ocasiones, recibía mensajes de la jefa en directo.

Telecinco

Ana Rosa Quintana ha recibido mensajes de sus compañeros Alessandro Lequio, que se emocionó cuando se anunció su regreso, o Beatriz Cortázar pero una persona ha querido entrar en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para darle un abrazo y la bienvenida: Belén Esteban. Apoyada en su muleta, la de Paracuellos ha querido acercarse a darle un beso a la que también fue su jefa. "Es que si no estoy hoy aquí me muero" decía Belén. "Lo he visto todo, el arranque, la entrevista a Feijoo y a Ortega Cano de la que hablaremos en mi programa 'Sálvame'. Me alegro mucho que ya vuelvas y tengo que agradecerte que, aunque estabas así, te has preocupado mucho por mí" dijo la de Paracuellos. "Y vosotros todos, hasta el presidente del Gobierno, con Jorge ha hablado mucho porque él también ha pasado sus momentos malos y tú también" decía Ana Rosa a Belén antes de preguntarle por su marido, su hija y su recuperación. "Todo muy bien gracias". Y es que el cariño entre ambas es evidente y todo Telecinco se alegra del regreso de Ana Rosa Quintana.