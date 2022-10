La ex superviviente Tania Medina no está tan bien como ella esperaba estar tras volver de Honduras. La ex concursante de 'Supervivientes' tuvo un reality movidito por problemas de salud que se están alargando en el tiempo y que ahora se suman al efecto rebote que ha sufrido tras regresar a España: ya durante la emisión del programa tuvo que ser evacuada en alguna ocasión por riesgo de deshidratación por problemas estomacales, y estos no sólo no se han ido, sino que se han transformado: ahora hay muchas cosas que no puede comer porque le sientan fatal, hasta el punto de sufrir hinchazón abdominal y parecer que tiene "barriga de embarazada".

Tras su periplo por Nueva York y Cancún junto a su novio (Alejandro Nieto), Anabel Pantoja y Yulen Pereira, la joven ha vuelto al trabajo y la rutina, pero con el sabor agridulce de tener que estar de médicos por culpa de alergias e intolerancias que aún no sabe cómo gestionar: "Ya me está costando bastante, y me está afectando psicológicamente, porque tengo que reconocer que me da miedo comer. Siento que todo lo que como me va a sentar mal... y no es que lo sienta, es que pasa. Se me hincha mucho la tripa", ha revelado en su canal de mtmad.

Mediaset

A pesar de los problemas que le está trayendo, lo lleva con resignación: "Antes me molestaba cuando me lo decían, pero ahora tengo asumido que puedo tener aspecto de embarazada de dos meses. Parece tontería, pero no. Si me ven por la calle después de comer, tengo ese aspecto. Sé que no estoy gorda, ni es lo que estoy diciendo, pero se me hincha tanto la tripa que parece que tengo barriga de embarazada", ha dicho, aunque confiesa que es duro: "El problema ahora es saber qué alimentos me sientan bien y mal, para saber qué comer cuando estoy con un grupo de amigos, porque si ellos quieren ir a un sitio de comida rápida, yo no puedo... y al final evito salir. Socialmente te resta un poco. Lo estoy pasando un poco mal".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tania reconoce que tiene mucho apoyo de su chico, familia y amistades, e incluso una amiga que padece sus mismos problemas le ayuda mucho, pero eso no quita para que sea duro adaptarse. Por el momento, se ha sometido a un estudio en el que le dirán qué alimentos evitar, cuales podrá comer y cuales debería moderar, pero realmente se encuentra muy perdida, porque sabe que los alimentos con gluten o lactosa le tienden a sentar mal, pero también otras cosas "como el brócoli, la coliflor, la cebolla o el ajo". "Es un mundo muy grande y nuevo para mí", ha dicho con resignación.