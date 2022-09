Perder peso siempre es un buen aliciente para los concursantes que se marchan a 'Supervivientes', pero la vuelta no siempre es tan agradecida: algunos regresan a España comiendo sin control ni medida y el llamado 'efecto rebote' les cuesta ganar más kilos que los que perdieron. Alejandro Nieto, que pasó por la edición de 2022, reconoció hace sólo unos día haber engordado bastante tras volver de Honduras, y ahora ha sido su novia, Tania Medina, la que ha reconocido públicamente que el 'efecto rebote' también le ha llegado a ella.

Ha sido a través de su canal de mtmad y en sus redes sociales donde ha contado que, efectivamente, ha recuperado los 8 kilos que perdió en los 52 días que estuvo en Honduras, pero en su caso ha sido lentamente y controlado, y está encantada: "He recuperado los ocho kilos que perdí durante esos meses muy poco a poco desde que salí, pero este es mi peso normal. Antes no estaba sana, me faltaba comida", ha reconocido.

Igual que esta confesión, ha hecho otras por la misma vía, y ha confesado el problema de salud que arrastra, y por el que ha tenido que cambiar su dieta: "Tengo el síndrome de intestino irritable y la lactosa me sienta mal. Yo misma me la fui quitando", ha dicho antes de añadir que ha tenido que eliminar algunos alimentos que antes ingería sin problema y ahora no, como "el chocolate o el alcohol". Además, su nutricionista le ha recomendado que haga "ayuno intermitente de doce horas", una práctica muy extendida y que a ella le está funcionando muy bien.

Tania y Alejandro Nieto se casan

Ha sido volver de 'Supervivientes' y empezar los cambios en la vida de la pareja: Alejandro y Tania han confesado que con el dinero que han ganado -más el del premio final que consiguió el andaluz-, quieren hacerse una casa, y eso no es todo: recientemente, los dos han confesado que pasarán por el altar después de que ella se lo haya pedido a él: "HE SAID YES! Nunca olvidaré el 04/09/2022, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!", escribió la joven junto a una foto de sus manos en Instagram mostrando el anillo de pedida. ¡Felicidades, pareja!

