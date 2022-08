Aunque parecía que Lucía Sánchez lo tenía todo bajo control en su vida, lo cierto es que la joven influencer se ha derrumbado ligeramente en su último vídeo de mtmad al contar que se siente muy sola. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está feliz con su embarazo y la llegada de su primera hija, pero la verdad es que ahora que está sin pareja y que se va a marchar de la casa de sus padres, no las tiene todas consigo: sus amigas, además, tienen trabajos que requieren muchas horas diarias, y cuando tienen tiempo libre aprovechan para salir de fiesta y divertirse, algo que ella, estando de casi 30 semanas, no puede permitirse.

Ahora, sin embargo, ha revelado quién va a acompañarla al parto, del que ya sabe fecha, y no es precisamente el padre de la criatura, Isaac Torres, sino su madre. Lucía, que recientemente aclaraba todas las dudas sobre su embarazo, ha dejado claro que no va vetar a nadie, pero en caso de tener que elegir a una persona sola por las medidas anti-covid, será su madre quien esté con ella en ese momento tan especial, aunque quizá tras las últimas noticias que rodean a Isaac no tenga muchas ganas de verle...

El padre de la criatura acaba de grabar un reality en Colombia, y la ha vuelto a liar a su estilo: hace tan sólo unos días se filtraba un vídeo en el que se le puede ver besándose a dos bandas con dos compañeras del reality en una fiesta. Algo que puede hacer sin problemas, ya que la relación de Isaac con Lucía está completamente rota y tan sólo van a mantener la cordialidad por su hija Mía, pero está claro que el joven barcelonés no está muy preocupado por estar al lado de la madre de su hija.

La última vez que se dejaron ver juntos fue durante la 'baby shower' de Mía, donde revelaron el sexo y el nombre de la pequeña.

