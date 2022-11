La estancia de Omar Sánchez no está siendo muy idílica en Pesadilla en el paraíso. Después de haber tocado el paraíso habiendo conocido a Marina Ruiz en el concurso a quien ha sorprendido dando un importante paso en su relación, el cansancio del trabajo diario, las pruebas y la convivencia están haciendo que conozca la pesadilla. No solo con los nuevo granjeros que han alargado el concurso un mes más, sino también con quienes ha mantenido la convivencia desde el primer día. Sobre todo esta semana en la que ostenta la vara de capataz, siendo el encargado de asignar las tareas, revisarlas y mediar en algunos de los principales conflictos de la convivencia.

En este caso ha sido Daniela Requena quien ha protagonizado un enfrentamiento con él a causa de la tarea semanal y es que le ha dado un "golpe bajo" que el canario no ha querido pasar por alto y ha criticado vehementemente generando una gran discusión.

Esta semana la granja está dividida en dos grupos para realizar la tarea semanal: ambos tienen tres cajas que han tenido que esconder para evitar que el otro grupo las encuentre. Y mientras estaban en el granero moviendo la paja para buscar las cajas del equipo contrario, la conversación ha hecho que se enfrentaran Omar y Daniela quien le lanzó un duro zasca: "desde que se fueron Marina y Raquel eres un cero a la izquierda en la granja". Una frase que el canario no quiso dejar pasar: "tú quisiste entrar en Supervivientes y no te cogieron porque no te quieren".

"Tú estás aquí por ser el ex de Anabel Pantoja, yo estoy aquí por mi misma", respondía duramente Daniela Requena. "Yo soy el que más trabaja, más pruebas ha ganado, y estoy aquí por mi mismo", contestaba Omar Sánchez quien aseguraba tras este enfrentamiento que ya tenía claro quién sería su nominado de esta semana. "No me voy a ir por tres votos", respondía Daniela muy segura de sí misma. "Eres tan calculadora que sabes quién va a salir nominado, así llevas todo el concurso".

Y es que parece que la relación entre ambos, que siempre ha sido tensa, lo está más que nunca: "Desde esta discusión entiendo por qué le dejó Anabel Pantoja. Tiene una cara buena pero cuando se pica suelta unos zascas de cuidado", ha asegurado Daniela en una confesión a cámara.