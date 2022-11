Dani G se declara a Bea: "Eres el amor de mi vida", y se dan una "última" oportunidad

La relación entre Dani García y Bea Retamal está siendo la gran protagonista de Pesadilla en el paraíso. Las idas y venidas de la pareja y las discusiones que han protagonizado en los últimos días han sido lo único que ha unido al resto de concursantes: "es una relación tóxica", opinan todos sus compañeros de granja. "Que la gente no se piense que esto es amor porque no lo es", asegura Danna; "es la relación más tóxica que he visto nunca", opinaba Iwan; "no se hacen bien, ella debería huir", añadía Daniela. Opiniones que han herido a Dani en varias ocasiones tanto que se ha enfrentado a todos sus compañeros por ello en varias ocasiones. Sin embargo, la opinión de Lucía Dominguín, lejos de desquiciarle, ha hecho que abra los ojos y quiera cambiar la relación que hasta ahora tenían.

Telecinco

"La relación que tienes no es sana, no eres tonto. Tienes que escucharla, ser más comprensivo, darla cariño, no ponerle el dedo en la llaga señalando lo que no te gusta con malas formas. Eres listo y sabes que la relación no es buena. Como la de Steisy, era demencial", le confesaba Lucía Dominguín a Dani mientras ambos descansaba alejados de los demás. Unos consejos que hacían que Dani, aunque negaba que su relación con Steisy fuera demencial, diera la razón a su ya ex compañera y quisiera tener una conversación seria con Bea Retamal. "Me tiene triste saber que nos queremos muchísimo pero no encontramos la forma de llevarnos", aseguraba a cámara.

Así, mientras miraban las estrellas, Dani planteaba un nuevo planteamiento de la relación a Bea quien confirmaba que, si realmente se tomaban esta segunda oportunidad, era la definitiva. "Me tienes que ayudar. Sabes calmarme igual que sabes ponerme de los nervios", le pedía mientras él reconocía que tiene "que mejorar mil quinientas cosas como escucharte más, tener más comprensión...".