Bea Retamal acaba de entrar en Pesadilla en el paraíso y ya ha puesto todo patas arriba. La nueva aspirante a ha entrado en la granja de Cádiz estallando contra su ex, Dani G, calificándolo de "flojo" desde el primer día y echándole en cara la relación tan intensa que mantiene con Patricia Steisy. Una tensa situación que se ha endurecido más puesto que ambos se han mantenido durante toda la semana atados con el mismo cinturón.

Nada más entrar, Bea echaba en cara a Dani G haberle dicho "Te quiero" justo antes de entrar en el concurso para luego tener esta relación con Steisy: "Te utiliza y te manipula", aseguraba a Patricia. Sobre la situación que podría estar viviendo Pablo Pisa, Bea le hacía ver que "es muy duro estar fuera y tener lo tuyo, lo suyo y defender lo vuestro que ya para la gente normal es complicado", añadía Bea quien le daba un mensaje de Pablo Pisa quien le había pedido que, en función de cómo viera a Bea así haría.

"A mi me pidió matrimonio en el pisito y a ti te hizo lo mismo", aseguraba Bea Retamal quien confesaba que se sintió humillada al verlo desde casa. "¿Cómo va a ser lo mismo la relación que tenía contigo o con Steisy?", se entrometía Dani G quien le criticaba que había entrado en la granja en el papel de víctima, aunque Bea lo desmentía: "yo he venido a trabajar, de víctima tengo cero".

Aunque en un primer momento Steisy llegó a dudar de Dani y escuchar abiertamente a Bea, al día siguiente ésta no pasaba la oportunidad de llamar 'flojo' a su ex cuando tardaba en llegar a la reunión de adjudicación de tareas, momento en el que Patricia saltaba a defender a su amigo. "No le llames flojo. Tú vienes de casa tan tranquila y no sabes nada", le recriminaba a Bea quien se negaba a discutir con la novia de Pablo Pisa. Una bronca ante la cual Dani G no entraba y continuaba lavándose los dientes. "Hazme un favor", pedía después a su amiga, "no te metas en nada que tenga que ver entre Bea y yo, es cosa nuestra".

La relación ha sido tan intensa que nada más empezar las tareas, Dani G le echaba en cara "si dices cosas de fuera que sean verdad", apuntaba, algo a lo que Bea le contestaba mientras que él comenzaba una retahíla de críticas que ella intentaba cortar: "Por eso me fui de casa, para evitar insultos", aseguraba él mientras que ella le acusaba de haberle puesto los cuernos. Seguidamente, preguntar a Omar qué tenía que hacer. "Mañana se ha olvidado, porque es de memoria floja", le pinchaba Dani a Bea, a lo que ella pedía a Omar que le dejara en paz "es lo que me hacía en casa". Tal era la tensión que Bea acababa gritándole y llorando después de que Dani le hiciera una broma cerrándole la puerta del redil de los cerdos mientras ella estaba dentro.