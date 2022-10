Patricia Steisy se ha casado con su compañero Dani G dentro de 'Pesadilla en el paraíso'. La concursante mantiene una muy buena relación con el ex participante de 'La isla de las tentaciones', comparten abrazos, se dan besos, incluso algún que otro pico, algo que parece no gustarle a su actual novio, Pablo Pisa. Por esta razón, el arquitecto decidió entrar a la granja del reality con el fin de aclarar la situación y expresar lo que siente al ver ese tipo de actitudes entre su pareja y Dani G.

"Hay límites que no se pasan", decía Pablo durante su encuentro con Patricia Steisy. Además, señalaba que esos límites "los pone una pareja" y pensaba que entre ellos dos "estaban claros". "Piquitos, dormir abrazada a una persona en la cama... no me hacen gracia", añadía en su cara a cara con la concursante.

Por su parte, Steisy, entre lágrimas, se excusaba de las actitudes con Dani G, pero parece ser que las palabras de su pareja le hicieron reflexionar sobre su relación con su compañero de concurso.

"Igual que a ti te respeto, y entiendo que estás aquí encerrada -y vengo lo mejor posible-, también tu entiéndeme a mi", le pedía Pisa. La pareja lleva cuatro años unida y su relación está consolidada, pero la entrada de Steisy y sus muestras de cariño con Dani G parecen hacer tambalear a la pareja: "No quiero que te cargues lo que tenemos, por una tontería", decía el novio de Patricia Steisy.

Telecinco

Con el encuentro finalizado, la concursante, que también ha celebrado su cumpleaños dentro del reality, volvía destrozada a la granja de 'Pesadilla en el paraíso' y decidía contarle lo sucedido con su pareja a Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y séptima expulsada del concurso."Pablo me ha dado un ultimátum", le confesaba la ex participante de 'Myhyv' a Gloria.

¿Y qué ha hecho la participante tras las palabras de su novio? Pues se ha tomado muy en serio mostrarle a su pareja que entre ella y Dani G solo hay una amistad. Por eso, la concursante ha decidido continuar con la "boda" que tenía prevista con Dani pero transformándola en "la boda de amistad", en donde los dos han jurado quererse pero "como amigos".

Telecinco