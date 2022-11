Una visita al veterinario puede tornarse en una auténtica tragedia, o por lo menos en un buen susto, y si no que se lo digan a Alba Carrillo y, especialmente, a su madre, Lucía Pariente. La modelo está estos días impedida por culpa de un accidente en las instalaciones de Telecinco que le ha dejado con un brazo en cabestrillo al romperse la cabeza del radio, por lo que necesita que su madre le ayude en todas las gestiones posibles, y este mismo jueves, cuando se disponían a vacunar a Freshito, el perro de Alba, de la rabia, han vivido un surrealista momento que ha terminado con Lucía con un dedo vendado.



Ha sido Alba, a través de sus redes sociales, la que ha contado el incidente: por culpa de que el perrito, un precioso pomerania blanco, no se estaba quieto, al final la aguja ha ido a parar al dedo de Lucía, provocando así que una minúscula dosis terminara en su dedo. Las dos, al final, se lo han tomado con humor, pero lo cierto es que la vacuna en humanos puede dar efectos adversos que, aunque no son comunes, pasan por "dolor, enrojecimiento, inflamación o picazón en el sitio de la inyección (y) rara vez se han notificado síntomas como dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, dolor muscular y mareos", según cuentan desde la web del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Ha sido la propia Lucía la que lo contaba mientras conducía en el vídeo que subía Alba a Instagram: "Ha sido un incidente. Entre el pelo, el perro, la cabeza... no sé qué ha pasado, al final me ha tocado a mí", ha explicado entre risas. "Que conste que no me ha hecho efecto. Ha sido una dosis muy chica", añadía, mientras se podía oír a Alba reírse por detrás de la cámara: "¡Mundo! Estáis de suerte, la abuela tiene la vacuna de la rabia... lo que nos faltaba ya. ¿Nos puede pasar algo más?", se ha preguntado.

