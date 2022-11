'Pesadilla en el paraíso' está que arde. La última expulsada del programa fue Patricia Steisy y su llegada a plató era de lo más emotiva, sobre todo con su chico Pablo Pisa. Cabe recordar que la concursante se saltó algunas normas como pareja en la granja con Dani García y su novio lo pasaba fatal en los platós. "He fallado a esa relación y no estuve a la altura. Sé que me dijiste 'para' y no lo hice lo suficiente y sé que te hice daño. No lo puedo arreglar. No sé qué deciros que soy la primera que me avergüenzo de mi misma", se sinceraba la concursante con su chico. La noche estuvo de lo más emocionante y aún queda concurso para dejarnos con la boca abierta pero Beatriz Trapote metía la pata en su Instagram sobre el final del concurso.

'Pesadilla en el paraíso' tiene las semanas contadas, y es que la periodista y mujer de Víctor Janeiro ha revelado por sus redes sociales cuándo va a ser la final del reality: "Todo apunta que la final será el miércoles 21 de diciembre. A darlo todo", escribía Trapote en un preguntas/respuestas con sus seguidores por lo que se puede saber que los concursantes pasarán la Navidad con sus familias.

Instagram

Aunque ya se conoce la fecha, aún queda tiempo para que surjan nuevos conflictos, y no es que el reality sea un camino de rosas y estén sus concursantes relajados. Siempre hay alguna montada, y una de ellas es la actual polémica que hay entre Manuel y Danna. Él mantiene que ha habido algo entre ellos, mientras que la influencer lo niega, y esto les ha llevado a vivir una tensión máxima en la granja. Los concursante disfrutaron ayer de una cena para cercar posturas y el gaditano se derrumbaba por la situación.