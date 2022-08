Beatriz Trapote y Víctor Janeiro están a punto de separarse temporalmente, y no, no es que ambos hayan decidido hacer una pausa en su relación, sino que Víctor, que es concursante oficial de 'Pesadilla en el paraíso', se tiene que marchar durante un par de meses para las grabaciones del reality y no va a poder tener contacto con su mujer ni tampoco sus hijos. Ambos han aprovechado las últimas semanas en familia, incluyendo la celebración del bautizo de la pequeña Brenda o con su asistencia a una boda en familia, y ahora él ya se ha ido y Beatriz se ha quedado sola con los dos pequeños.

La periodista está echando de menos ya a su marido, y no ha podido evitar desahogarse en las redes sociales publicando una carta de despedida de lo más bonita y romántica (algo que también ha hecho inesperadamente Anabel Pantoja con su ex, Omar Sánchez), en la que le brinda todo su apoyo y le anima a aguantar hasta el final:

Beatriz Trapote Instagram

Posando junto a sus dos hijos mayores, Víctor y Oliver, Beatriz se ha sincerado en las redes: "Cerramos este fin de semana con una bonita BODA y con foto de familia. Papi, ya no te queda nada para emprender rumbo a tu nueva aventura “Pesadilla en el Paraíso”. Sabemos que lo vas a hacer súper bien porque eres auténtico", empieza diciendo, antes de ponerse tierna: "Te echaremos de menos… pero esperaremos hasta que finalices tu “experiencia” para poder abrazarte y darte todos los besos de buenas noches que te guardaremos en una cajita!!! Feliz Aventura!!!", le ha deseado.

Según sus propias palabras, Beatriz no podrá estar en el plató defendiendo a su marido todo lo que le gustaría, y es que su trabajo en sus empresas de restauración y belleza, tener 3 hijos y vivir en Cádiz se lo complica bastante. Eso sí, no nos cabe duda de que aprovechará su tirón en redes sociales para aportar su granito de arena y defender hasta el final a su marido también ahí. De momento, se desconoce quién será el defensor de Víctor en los debates en plató, pero quizá podamos ver a Beatriz puntualmente ejerciendo ese papel cuando su agenda se lo permita.