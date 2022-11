Patricia Steisy ha sido una de las grandes protagonistas de Pesadilla en el paraíso en los últimos meses, sin embargo, sus enfrentamientos con el resto de granjeros y sus monumentales broncas le han pasado factura y el público la eligió el pasado miércoles para abandonar la granja. Ahora ha llegado al plató del debate donde ha repasado todo su concurso, marcado por el tonteo con Dani G que hizo que su novio incluso se planteara romper la relación, algo sobre lo que recapacitó cuando habló en directo con ella.

Así, ella ha sido testigo de los vídeos que él vio a lo largo del concurso de lo que ella ha asegurado que se avergüenza. "He fallado a esa relación y no estuve a la altura. Sé que me dijiste 'para' y no lo hice lo suficiente y sé que te hice daño. No lo puedo arreglar. No sé qué deciros que soy la primera que me avergüenzo de mi misma"



Telecinco

"Me queda mucho trabajo por delante con Pablo, evidentemente no confía en mi como antes. Le he fallado, le he decepcionado... y a pesar de todo esto, nada me ha hecho dudar de lo que he sentido por mi pareja", confesaba la influencer dedicándole un mensaje muy importante a su novio: "Lo que Pablo a mi me da, me proporciona, no lo quito por nadie. Eso no significa que soy una persona muy liberal, que me puedo acostar con cualquiera y no sentir nada. Para mi el sexo solo es pasármelo bien, respeto, disfrutar y cada uno para su casa".

Seguidamente, Patricia veía cómo había vivido Pablo el concurso, siendo testigo del daño que le había hecho: "me siento como una mierda". En ese momento, la joven se levantaba a hacerle una emotiva declaración a su pareja: "no te merecías eso, perdóname. Me he comportado como una capulla y una gilipollas, ojalá que estés siempre a mi lado porque no pienso soltarte en la vida, te lo juro. Sé que no nos vamos a casar pero te lo voy a seguir pidiendo todos los años".

Telecinco

"Amo a mi pareja, le quiero muchísimo", ha asegurado Patricia quien agradecía a todos los colaboradores y a Carlos Sobera de haberle tratado a Pablo bien así como por haber tenido tacto con el tema.