Una semana después de la gran bronca entre Manu y Danna que ha hecho que ni siquiera se miren a la cara, la organización de Pesadilla en el paraíso ha decidido prepararles una 'cena de la verdad', en la que han podido disfrutar de un entrante, un primer plato, un segundo y postre, cuatro platos que traían consigo cuatro preguntas con las que finalmente han conseguido acercar posturas para poder encauzar de nuevo su amistad (o lo que surja).

Durante la cena no solo han acercado posturas sino que los sentimientos se han quedado a flor de piel lo que ha hecho que, con una de las preguntas, Manu no pudiera evitar derrumbarse al recordar uno de los episodios más dolorosos para él en el que ha reconocido que no hay nada peor que el tiempo perdido con las personas que quieres y quieres compartir tiempo con ellas.

Telecinco

Todo venía en el momento en el que Manu descubría la última pregunta para él: ¿Qué supondría para ti la reconciliación con Danna?. En ese momento el joven se derrumbaba teniendo que parar de hablar: "he tenido problemas con amigos míos que he estado años sin hablar con ellos, y yo no quiero repetir eso para nada en mi vida. La reconciliación es muy importante, no solo con Danna sino con todos en mi vida, porque el tiempo que no habla, se pierde y no lo puedes volver a recuperar".

Un momento que ha tocado a Danna, quien ha confesado tener un caos en su cabeza. "Tengo un dilema interno porque veo la parte de que te haces el duro pero nunca me lo he llegado a crear del todo. Creo que de verdad me has tenido cariño de verdad", ha asegurado Danna confesando que "para mi el no hablarnos, no ha sido cómodo".