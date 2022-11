El actor se encuentra en plena recuperación tras sufrir un ictus hace un año y ahora, su hija Irene, ha sido la encargada de revelar, a través de las redes sociales, el contratiempo que ha sufrido el protagonista de 'La que se avecina', que estrena la 13 temporada ya sin su presencia. Según revela la hija de José Luis Gil, que hace unos días celebró su aniversario de boda compartiendo una foto de su gran día con su padre, el actor sufrió un tropiezo con fatales consecuencia: se rompió el dedo meñique de una mano por lo que tiene que lucir un aparatoso vendaje.

"Hemos tenido un bache en el camino, celebramos el Día de la Almudena con un tropiezo y rotura de meñique. Ahora, energía no le falta, ha seguido rehabilitando y saliendo a tomar su cafetito. #sumaysigue", escribió Irene junto a una imagen de José Luis Gil, sentado en una terraza con su café y su brazo vendado.

Fue el 4 de noviembre de 2021 cuando José Luis Gil sufrió un ictus y, tras unas semanas en el hospital, está centrado en su recuperación rodeado por su familia y amigos. El pasado septiembre, saltaban las alarmas sobre su estado de salud cuando su compañera en 'La que se avecina', Cristina Medina aseguraba que el actor no estaba muy fino. Entonces su hija Irene compartía la primera imagen de su padre desde su ictus y comentó cuál era su verdadero estado de salud. "Mi padre, @jose_luis_gil_sanz está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa @anaruizactriz @holidaygym @sandrareyespujol @mauro_urquiza Trabajando con @centrolescer y supervisado por el equipo de neurología del Doctor Anciones" escribió la joven y, desde entonces, de vez en cuando, comparte cómo es la evolución de su padre a través de las redes sociales. "Mi madre, mis hermanos y por supuesto, mi padre, agradecemos infinitamente las muestras de cariño", ha escrito la hija de José Luis Gil sobre las muestras de cariño recibidas.