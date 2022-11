La relación entre Dani García y Bea Retamal está siendo la gran protagonista de Pesadilla en el paraíso. Las idas y venidas de la pareja y las discusiones que han protagonizado en los últimos días han sido lo único que ha unido al resto de concursantes: "es una relación tóxica", opinan todos sus compañeros de granja. Por este motivo, la dirección del programa ha organizado una cena romántica para ellos, como ya hicieran con Manu y Danna para acercar postura. "Pretendemos que recordéis esa parte romántica que os une", recordaba Lara Álvarez mientras Bea no podía evitar reír de los nervios. Y es que la pareja se ha abierto por completo para poder recordar qué es lo que le une en lugar de centrarse en lo que les separa y las múltiples broncas.

Telecinco

Bea Retamal confesaba que cuando le conoció "sabía lo que iba a pasar. Lo que más me gustó fue su mirada y su sonrisa, la forma que tenía de hacerme reír y que se preocupaba por mi". Mirándole a los ojos, Bea confesaba que aún podía ver dulzura en su mirada que podía traducir: "aunque haya pasado todo lo que ha pasado, sigue siendo la misma persona", confesaba con una tierna sonrisa que hacía emocionarse a su chico.

Acto seguido, Dani recordaba que cuando la conoció vio "una chica que me llegaba de una forma diferente, una niña con la que me río mucho, disfruto mucho y que cuando nos mirábamos conectábamos de una forma muy profunda. Era como si nos conociéramos de antes. Suena cursi, pero eres especial y llegas a las personas y tienes una magia especial en ti". Unas palabras que Bea agradecía: "sé que soy muy especial para él aunque no me lo diga pero a veces me gusta que me lo diga".

Telecinco

No había hecho más que llegar el segundo plato, cuando Bea confesaba el motivo por el que realmente no hacen más que tener peleas. "Tengo tanto miedo de que vuelva a pasar lo mismo que no quiero abrirme de golpe. Estoy cogiéndome al daño que he sentido para que no se me olvide porque me da miedo volver a patinar", confesaba Bea quien también apuntaba a que Dani es "muy frío en muchos aspectos de su vida aunque siempre me cuida y me gusta como me quiere".

"Me estás viendo de una manera diferente a lo que yo era, porque me has conocido mucho y muy de verdad, pero ahora las cosas buenas han evolucionado y las malas, aunque siguen estando, han evolucionado", confesaba él, una evolución en la que ha influido "mucho" Bea. "Hemos tenido conversaciones muy profundas que me han hecho reflexionar".

Finalmente, Dani confesaba que ella no le había roto el corazón para mal en ningún momento, sino que le dio la vuelta al conocerla: "al primer mes estaba enamoradísimo y preparando una pedida de mano que luego no se dio". ¿Se volverá a dar la oportunidad?