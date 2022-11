Bea Retamal y Dani García siguen con su tira y afloja en la relación. La pareja continúa protagonizando un gran número de broncas delante de todos sus compañeros agitando la convivencia y no dejando indiferente a ninguno de los miembros de Pesadilla en el paraíso. Pero no todo son broncas sino que la pareja tiene también sus momentos de tranquilidad en los que confiesan lo bien que se sienten juntos y los planes que tienen de futuro... tanto que Bea ha confesado a Danna que quiere pasar por el altar: "Yo me quiero casar.. aunque sea para divorciarme después, pero quiero casarme".

Tras ello, confesaba que Dani pensaba igual, y que incluso ya tenía el anillo de compromiso comprado: "Me lo enseñó durante una discusión, estábamos gritando y parecía aquello una telenovela", recordaba riendo justo antes de apuntar que cuando Dani se fue de su casa se lo llevó también: "yo quiero ese anillo".



Telecinco

Acto seguido, Bea preguntaba a su novio si le pensaba regalar en algún momento el anillo en algún momento. "¿Me estás pidiendo matrimonio mientras estoy fregando? Me pillas trabajando", contestaba Dani García sorprendido de la forma en la que le había abordado. "Solo quiero el anillo", apuntaba la joven, a lo que él contestaba que no lo tendría, algo a lo que ella negaba.

Aunque la relación parece encaminada en solo unas horas, Bea confesaba que "nuestro ciclo ha terminado" al haber descubierto algo de Dani que no sabía hasta ese momento: que se había acostado con transexuales. "Lo que me importa es que a mi en mi cara, en muchas ocasiones no me lo ha reconocido", ha asegurado. Una decepción que la llevaba a creer que "el cartucho está quemado". "Lo que hay entre nosotros son cosas clavadas que no se pueden redireccionar", apuntaba Dani ante la cámara.

Ante esto, la pareja ha confesado que, efectivamente, es una relación tóxica pues discuten todos los días, algo que está afectando a toda la casa: "Esto es lo que hay, sé que es tóxico. Hasta que no salgamos de aquí, si los dos queremos, iremos de la manita a un psicólogo para ver si podemos aprender a aguantarnos, pero es lo que hay", confesaba Bea algo de lo que Dani estaba de acuerdo.