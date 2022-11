Dani García ha ganado el bastón de capataz en Pesadilla en el paraíso protagonizando conflicto tras conflicto esta semana, defendido por su ahora novia, Bea. Y es que no solo la organización de todas las tareas sino también la misión semanal: hacer mosto. Cuando el gallo canta, sea a la hora que sea, cuatro concursantes tienen que salir corriendo, dos para sacar las uvas y otros dos para pisarlas, sin embargo, las horas intempestivas a las que suena ha generado problemas.

Israel había utilizado una cesta para poder filtrar el mosto, algo que no se podía usar. Y lejos de acercarse por detrás para avisarle, Dani acudía a la habitación delante de todos a afear la actitud de Israel, a lo que Daniela preguntaba sobre el tema, algo que Bea le afeaba aunque Antonio no lo veía mal. Pero esta no era la única, el día siguiente Bea discutía con Manu por su retraso a la llamada del gallo. "Mira como el otro no la defiende, que se esconde en las faldas siempre", apuntaba Israel y es que Dani García se mantenía de espaldas ante toda la bronca.

Y es que lejos de dejarlo correr, Dani García apuntaba en una tablilla quiénes se habían retrasado a la hora de acudir a pisar la uva: "Si me falta la memoria, me lo apunto, y se lo enseño directamente a Antonio y que salga el sol por donde quiera", aseguraba el capataz. Una decisión que no sentó muy bien a sus compañeros que, avisados por Iwan, criticaban que se fuera a alertar de esta forma los problemas en la prueba semanal.

Iwan y Víctor Janeiro eran los más críticos: "Todos remamos en la misma dirección y que se joda por esto... No lo entiendo", aseguraba el torero. Y es que, el jugador de póker señalaba que "si va a apuntar todo, que apunte la mierda que su novia está haciendo en la cocina", y es que Daniela ya había llamado la atención a Bea anteriormente porque se le estaba quemando la comida mientras que Danna lo hacía otro día porque corrían el riesgo de no comer si continuaba con ese ritmo. "Yo en las nominaciones diré quién ha trabajado más y menos... estamos todos trabajando, ahora si ella es la que está haciendo menos, lo diré", apuntaba Janeiro (y así lo hacía).

En esto, Bea Retamal asegura que "se busca la mínima para criticarme y gritarme" por lo que retrasa su hora de bajada para "no coincidir con la mala energía de mis compañeros".