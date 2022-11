Israel Arroyo y Dani G eran muy buenos amigos al inicio de 'Pesadilla en el paraíso', pero bien es cierto que poco a poco su relación se ha ido desgastando, hasta el punto que el vidente "ha traicionado" al influencer alicantino.

La semana pasada Patricia Steisy se convertía en la última expulsada del concurso. Tras sus múltiples broncas en la casa con todos los participantes, la ex concursante de 'Mujeres, hombres y vicervesa' era expulsada por la audiencia, recordemos que el programa puso el televoto, y el plató reconocía: "La gente me ha hecho un favor sacándome, porque yo no estaba bien psicológicamente, los que me querían me han sacado... me ha superado", expresaba la novia de Pablo Pisa.

Telecinco

Pero después de su eliminación, 'Pesadilla en el paraíso' continúa y tocan las nominaciones de los participantes. En este sentido, nos hemos sorprendido al ver lo que había escrito Israel Arroyo en su pizarra: "Yo a Dani no le iba a nominar esta semana, pero por la tarde ha venido una persona y me ha dicho que estaba hablando con Bea de mí no muy bien", explicaba el vidente.

Además, ha comentado que puso a Dani "en cuarentena", pero después de ver el vídeo ce Bea hablando mal de él y Dani sin defenderle, quiso darle "una llamada de atención": "En ningún momento dice que pare porque soy su amiga", le recriminaba el vidente al influencer.

Y después de estas palabras, comenzaba la bronca entre ellos dos: "Nunca he hablado mal de él, esta misma tarde me ha dicho que no me iba a nominar nunca. Ha sido una puñalada por la espalda. Estás poniendo motivos donde no los hay. Llevamos tres semanas siendo amigos y apoyos. Que ahora pongas mi nombre ahí me parece de un falso tremendo", comentaba Dani.

Telecinco

Además, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de lo sucedido en el programa: "Esta tarde me ha dicho hay que ganar el bastón de capataz para ir a por Iván y a por manu, que también es su amigo. Pensé que esa doble cara la iba a tener con gente como él", explicaba.

La tensión entre ambos seguía en aumento, y entre gritos de "manipulador" por parte de Dani y "Judas" por parte de Israel, Lara Álvarez ponía tierra de por medio para calmarlos: "Batalla campal", calificaba la presentadora.