Es época de frío y eso significa que es hora de hacer recetas calientes. Por eso, hoy os traemos el super cocido madrileño de Gustavo González, ideal para estas fechas de invierno y de Navidad.

El ex colaborador de 'Sálvame' se ha propuesto enseñarnos sus dotes culinarios y nos ha mostrado cómo hacer "uno de sus platos favoritos", después de habernos desvelado también su truco para un plato original y diferente con una receta de arroz con María Lapiedra, Según ha explicado a sus seguidores en su post de Instagram es una receta "barata" y que siempre termina "haciendo bastante": "El caldo sobrante lo congelo para sopas y otras recetas. La carne sobrante la uso para recetas de croquetas y los garbanzos para hacer ropa vieja con un sofrito de ajos, pimentón y tomate frito", comentaba en el pie de la imagen. Esta comida de Gustavo González podría entrar perfectamente en nuestras 10 recetas de aprovechamiento con las sobras de Navidad.

Para hacer este maravilloso cocino necesitarás como ingredientes: Medio kilo de garbanzos, que Gustavo los pone en remojo una noche antes, una zanahoria, dos patatas, unas cuantas judías verdes, una punta de jamón, tocino, un poco de panceta ahumada, medio pollo -según él,mejor que sea gallina-, carne de morcillo, costilla de ternera, hueso de rodilla de ternera, espinazo de cerdo, un chorizo, morcilla oreados, medio repollo y finalmente, fideos para la sopa.

Cuando ya tenemos todo, comenzamos con la elaboración. Primero hay que cocer los garbanzos con la carne a fuego lento, y a los 40 minutos de cocción, se le añade la patata y la zanahoria. Si los garbanzos están en su punto, se le añade el repollo y las judías. Mientras se va haciendo todo, hay que desengrasar con la espumadera, y cuando ya esté todo se le agrega los chorizos y la morcilla.

Tras todo esto, Gustavo separa la carne de las verduras y el caldo. Y ya estaría la receta lista para comer, un menú fácil y delicioso para Navidad: "Yo me zampo un plato de sopa primero y luego los garbanzos, carne y verdura con otro cazo de sopa. Y mojo pan como un descosido! Cuando como cocido, no ceno", señalaba el marido de María Lapiedra.