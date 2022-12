Tras varias semanas en el foco mediático, la colaboradora de televisión Alba Carrillo ha reaparecido en las calles de Madrid con una buenísima compañía: su madre, Lucía Pariente, en un sitio un tanto misterioso, la notaría. La publicista tuvo un encuentro con su compañero y guardia civil Jorge Pérez en la fiesta de la productora Unicorn content, y la filtración de esta información generó una polémica donde Alba se vio superada -debido a un ataque de ansiedad- y tuvo que abandonar los platós de televisión.

Pero tras varios días alejada de la pequeña pantalla, la ex mujer de Fonsi Nieto (con el que recientemente se fue de fiesta) volvía al programa de Emma García para hablar de su estado de salud: "Estoy bien, tranquila. He estado unos días mal, me he visto sobrepasada por todo lo que estaba ocurriendo y me he centrado en estar en casa con mis padres y mi hijo viendo pelis, sin atender a nada de lo que estaba ocurriendo, ese es el consejo que me dio alguien y, aunque me ha costado, lo he llevado a cabo", aseguraba Alba Carrillo a la presentadora.

Captura TV

Además, durante este programa Alba tuvo un encontronazo con la reportera y amiga de Jorge Pérez, Bea Jarrín. La periodista le avisó al guardia civil que su comportamiento con la publicista la noche de la fiesta "no le gustaba ni un pelo" y le advirtió que se separase. A lo que Alba, que no le gustaron esas palabras, le achacó a la reportera: "Es lo que ella dice que vivió. Tengo mi opinión de lo que ella vivió. ‘Me voy a quedar aquí en la cola a ver si ahora pillo’. Yo te vi con la cabeza en el cuello de Jorge. A ver si yo no voy a poder contestarte", explicaba Alba. Y después de esta bronca en directo, Alba se marchaba de plató: "Con esa señora, no quiero hablar nada", sentenciaba.

Pues ahora, tras este encontronazo en plató, Alba ha reaparecido con su madre Lucía Pariente en la puerta de la notaría con cara seria y sin dar ninguna declaración a los medios que estaban delante de ellas.

Gtres