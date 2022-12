Dicen que una boda une mucho a una pareja, pero hay dos cosas que unen aún más: una hipoteca y un nuevo miembro en la familia, y los ex concursantes de 'Supervivientes' Tania Medina y Alejandro Nieto han optado por ésta última opción. Los tortolitos, que se fueron a vivir juntos este verano, ya no tienen una boda que organizar desde que decidieran cancelarla, y ahora el nuevo paso que han querido dar ha sido el de aumentar la familia con uno más. Eso sí, que no cunda el pánico porque bebés de momento no: "No estoy embarazada", se adelantaba a decir Tania en su canal de mtmad.



La pareja ha adoptado una perrita de color marrón y de raza teckel a la que han llamado Tiana. A Alejandro no le ha hecho mucha gracia el nombre, tal y como han desvelado en el canal, pero lo principal es que ya tienen a su perrita en casa: "Nos la han regalado, era una perrita que no tenía una familia y ahora ya la tiene, que es lo importante", han contado.

Los dos han tomado esta decisión después de mucho hablarlo: él siempre quiso tener un teckel, y a ella le hacía falta tener algo o alguien a quien darle mucho amor y que sea recíproco: "Yo ya he contado que estoy en un momento en el que vivo con mucha ansiedad", ha apuntado ella, y cuidar de una mascota puede ser muy terapéutico. "Está bien, pero es verdad que le hacía falta un plus de alegría, de comprometerse, tener una responsabilidad más seria...", ha señalado Alejandro, a lo que ella ha añadido: "Nosotros estamos mucho tiempo de viaje, nuestra vida privada no es muy privada, y me apetecía tener algo real, que nos haga compartir momentos juntos".