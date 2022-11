No han pasado ni tres meses y Alejandro Nieto y Tania Medina ya han cancelado su boda. La pareja anunciaba que se iba a casar el pasado verano, cuando ella hincaba rodilla un idílico 4 de septiembre para pedirle a su chico que se casara con ella, aunque ya se lo había pedido antes en 'Supervivientes'. Él dijo que sí, e inmediatamente se ponían a pensar en los detalles, pero la vida se ha impuesto, y ahora los dos han decidido que esa boda no se va a celebrar... al menos de momento. Así lo ha confirmado ella en su canal de mtmad, donde ha dado los detalles de tan triste noticia.

Cuando ya pensábamos en desempolvar las pamelas y los tiros largos, los dos han contado que ya no hay enlace: "Tenemos que posponer la boda. Nuestra prioridad es nuestra casa, ahora mismo estamos mirando para comprar ya, este año, una casa o un piso, y entre eso y las mil cosas que tenemos en nuestras cabezas, no tenemos tiempo necesario para organizar la boda bien, y no llegamos a la fecha que habíamos elegido", ha contado ella en un videoblog.

Sin embargo, su plan es que la fecha se mantenga, dejando entrever que quizá no sea para 2023, pero sí para el mismo día y mes que ya tenían pensados de 2024, por lo que la cosa se pospondría tan sólo un año: "No voy a decir la fecha porque cuando hagamos la boda queremos que sea la misma", ha confirmado. "Tenemos cosas importantes que hacer antes y lo primero es nuestra casa", ha dicho ella.

Alejandro, a su lado, también ha aportado su punto de vista: "Todo esto (de la boda) es muy bonito, pero al final ya es como si estuviera casado con ella: vivimos juntos, compartimos vida, hacemos todo juntos... que sí, que la boda es un momento de agradecimiento en un momento especial con nuestras familias para demostrar lo que nos queremos, pero es como si ya estuviéramos casados". "Que no suenen las alarmas, no ha pasado nada, pero eso, al final nos apetece primero tener nuestra casa", ha sentenciado ella.