Un año más, Alba Carrillo ha celebrado su tradicional fiesta de Navidad a la que no han faltado sus grandes amigos entre los que se encuentran Iván o Estela Grande. Una fiesta que no tenía porque haber causado el revuelo que ha causado, si la colaboradora de televisión no hubiese dejado tirado en último momento a ‘Mediafest Night Fever’, alegando cansancio. Después de cantar por Rocío Jurado la semana pasada, la colaboradora ha dejado sin una concursante al programa en el último momento ya que se sentía agobiada y que quería alejarse durante unos días de la televisión.

El miércoles por la noche Alba Carrillo decidió no acudir a los ensayos del ‘Mediafest Night Fever’. Una actitud que no gustó a la productora y que así manifestó Adela González.

Sin embargo, dos días después de justificar su ausencia en una nueva edición de este 'talent show' de Telecinco producido por 'La Fábrica de la Tele' y tras su ausencia este fin de semana en su programa 'Fiesta', Alba ha tirado la casa por la ventana para acoger una gran fiesta de Navidad en la que no han faltado detalles.

Alba Carrillo se caracteriza por se una grandísima anfitriona y ha preparado una comida, una cena y una recena de altura. Sus invitados, después de un día de celebración, en el que incluso pudieron disfrutar de nieve artificial, se quedaron a dormir.

Y durante la 'pijamada' nos descubrieron los rincones ocultos del gran vestidor de Alba en el que no faltan detalles. Una habitación repleta de ropa y dos armarios repletos de zapatos de firmas exclusivas son solo algunos de los secretos que guarda el vestidor de la colaboradora de televisión. Enseñando incluso el vestido de Chanel que llevó el día de su pedida con Feliciano López o el vestido negro que llevó en la ya famosa fiesta de Navidad de Unicorn.

La última vez que vimos a Alba en televisión fue cuando hizo el 'poli deluxe' desvelando todos los detalles de su encuentro en casa de Marta López con Jorge Pérez. Después de haber contado cómo fue su supuesto encuentro sexual con Jorge Pérez, y haber desvelado todos los detalles de su "noche de pasión" con el ex Guardia Civil ,Alba está totalmente desbordada.

Aunque no sería la única, Alicia, la mujer de Jorge Pérez también habría sufrido un ataque de ansiedad y el propio protagonista confesaba hace un día en su reaparición público lo mal que lo está pasando con todo lo que se ha dicho sobre él y su familia. "Imagínate", era la única palabra que se atrevía a pronunciar.