Víctor Janeiro se convirtió la pasada noche en el flamante ganador de 'Pesadilla en el paraíso', pero ¿ha sido todo por su propio mérito? El torero ha tenido casi desde el principio del programa, en el que vivió un encierro de nada menos que 4 meses, un gran apoyo por parte de la audiencia por su forma de ser y de actuar con sus compañeros y por ser muy trabajador en la granja, pero sin duda sus defensores también han hecho un gran trabajo para auparle. Una de ellas fue su mujer, Beatriz Trapote, y otra muy inesperada: Belén Esteban. ¿Cómo se ha tomado él que su ex cuñada le brindara su apoyo? Dale al 'play' al vídeo superior y entérate de todo.

El hermano de Jesulín de Ubrique ha visto un sueño cumplido ganando un reality, y es que su sufrimiento le ha costado: era de los primeros que se levantaba para ponerse a trabajar en la casa, y una de sus actitudes más aplaudidas ha sido la de no meterse en peleas con sus compañeros, y eso se lo aplaudía Belén pocos días antes de la final: "Lo digo de corazón. Dicen 'es que no habla'. No, es que él pasa de movidas, y eso ha sido una casa de locos. Creo que el único que se ha levantado, ha limpiado, ha trabajado, ha aguantado las peleas, que ha estado ahí cuando ha hecho falta... es de justicia", revelaba ella desde 'Sálvame'.

Sin duda, Víctor se ha mostrado de lo más agradecido, y es que la mala relación de Belén con la familia Ubrique no ha sido impedimento para que ella sea justa y le defienda por su gran trabajo en el programa. Además, la colaboradora también rompió una lanza en favor de su mujer: "Creo que ha tenido muy buena defensa con Beatriz", decía refiriéndose a Beatriz Trapote.