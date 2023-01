Que Alexia Rivas está de lo más enamorada no es ningún secreto. Ya os enseñamos lo a gusto que está con su novio, Mikel Lezama, en exclusiva en Diez Minutos, en una escapada que hicieron hace algunas semanas. La periodista de Mediaset tiene claro que lo suyo va para largo, pero parece que aún no tiene asumido el trabajo de su chico, y sin cortarse un pelo, en un pequeño lapsus, soltó en 'Ya es mediodía' un comentario que le afectaba a él directamente: "No creo mucho en los políticos".



Pero ¡¿cómo es eso, Alexia?! ¡Si tu novio se dedica a ello! Y, no es por nada, pero no es precisamente 'raso': es Secretario General del Partido Popular en Guipúzcoa, y también es concejal del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Pero lo cierto es que la frase venía muy a colación: en el programa estaban tratando el tema de la reconciliación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó como si de una campaña electoral se tratase por las promesas que el joven le habría hecho a la marquesa para volver a estar con ella, y por seguir con la metáfora, Alexia dejó clara su posición: "Yo no creo en casi ningún político... sólo en alguno", se apresuró aclarar, dejando claro que el único del que sí se fía es el que tiene más "a mano", su chico.

Mediaset

La relación de Alexia y Mikel, que ella mismo confirmó en directo, por lo pronto, parece que va viento en popa, aunque el vasco sigue queriendo tener un perfil muy bajo y no quiere participar de la vida mediática de su chica, y es por eso que apenas se le ve en las redes sociales de ella. Alexia sabe muy bien separar trabajo y vida personal, y de la segunda sólo muestra lo que ella quiere: sus looks, su perrito o los sitios a los que va, pero la mayor parte de su contenido suele ser del tiempo que pasa trabajando con sus compañeros en Telecinco. Mikel, por su parte, hace lo mismo, y es que, aunque en su perfil de Instagram comparte algunos momentos de su vida privada, la mayoría de su contenido está relacionado con sus trabajos de político y de monitor de esquí.

