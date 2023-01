Anna Ferrer Padilla, tras un año de alquiler en un piso en pleno centro de Madrid, ha sucumbido a los deseos de sus fieles seguidores y ha hecho un 'house tour' para que conozcan con todo detalle cómo ha decorado su pisito de soltera. Aunque la joven tiene nueva pareja, de momento viven separados y Anna está de lo más contenta con la decisión. Con su antigua pareja, la influencer dio el paso de independizarse, ya que vivía a las afueras de la ciudad con su madre, Paz Padilla. Tras la ruptura, perfectamente Anna pudo volver otra vez a convivir con su madre pero se enamoró tanto del piso que prefirió seguir con su aventura en solitario.

Cuadros, fotografías, muebles sencillos pero con muy buen gusto... la joven se ha encargado de hacer de esa piso un hogar acogedor. Son muchos los rincones con detalles que tiene la casa y mediante un 'reel' en su Instagram, Anna Ferrer se ha parado para explicar de dónde son sus muebles y en qué se ha inspirado a la hora de formar su casa." HOUSE TOUR. Bienvenidas a mi querido hogar. Espero que os guste".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La casa de la influencer podría dividirse en dos partes, pues una puerta separa el espacio abierto que es la entrada, el salón y el comedor del resto de habitaciones, el baño y la cocina. Anna mezcla muebles en colores claros con otros en madera. Los detalles están muy cuidados y para ser un piso en pleno centro de la capital, tiene muy buena luz y es bastante amplio.