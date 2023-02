Carmen Nadales y Rafa Martínez habían empezado una preciosa relación que se fraguó en la casa de 'Secret Story' hace 10 meses, y que el pasado abril, ya fuera de Guadalix, parecía que estaba más fuerte aún, pero el paso del tiempo ha hecho que su relación empiece a hacer aguas, y antes de celebrar su primer aniversario juntos, la estudiante de matemáticas ha anunciado en redes sociales su ruptura sentimental. En una emotiva carta, Carmen ha contado a sus seguidores que ya no está con Rafa, y aunque no ha querido entrar en detalles, parece que los roces del día a día han hecho su noviazgo se haya hecho tan cuesta arriba que, finalmente, la mejor decisión ha sido romper.



"Hay veces que las relaciones parecen eternas y lo ves todo maravilloso y te acabas enamorando y sintiendo de corazón... pero las cosas pueden fluir un día y dejar de fluir otro y, en menos de un mes, todo puede cambiar definitivamente", explicaba Carmen, con mucho dolor por tener que dejar ir a su novio, junto a un video recopilatorio de algunos momentos íntimos y simpáticos con Rafa. "Hoy empiezo una nueva etapa y dejo atrás a la que ha sido la persona más importante de mi vida estos meses, y a la que he llegado a querer como a nadie. Espero, de corazón, que todo le vaya genial", expresaba también antes de añadir: "Me quedo con este recuerdo y con mil más que quedarán eternamente guardados".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, se ha tratado de una ruptura agridulce, porque está claro que Carmen aún siente algo por él, pero quizá por la salud mental de ambos era mejor romper definitivamente y empezar caminos separados para poder seguir creciendo, aunque, por lo menos a ella, les va a costar superarlo. Sólo el tiempo dirá si esta ruptura es para siempre o si volverán a darse una nueva oportunidad.